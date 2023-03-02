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可字中醫針灸40多年豐富經驗 對男科疾病和痔瘡效果顯著

紐約訊

位於曼哈頓百老匯街68號2樓的可字中醫針灸執照診所，由有著40多年經驗的老中醫主理，擅長中醫針灸和中醫結合治療。可字中醫表示，都市男性面對巨大的家庭和生活壓力，對生理各方面產生不同程度的影響，例如常見的失眠、記憶力下降、易怒、四肢疲乏等，部分男科病人還有陽痿、早洩、勃起異常、晨硬失靈、力不從心、不射精、遺精、瀉白、血精、濃精、前列腺異常、增生、不孕等問題，常伴有尿頻、尿急、尿痛、下部悶脹氣、睪丸/會陰不適等。可字中醫在這方面有著多年的臨床經驗，對於男性疾病治療有著顯著的效果。

可字中醫表示，由於生活條件日益優越，很多人對吸煙、喝酒沒有限度，並且過度熬夜、作息無常、生活壓力過大、性事頻繁/雜亂、性衛生認識不足等，導致男科疾病逐年增加。可字中醫針灸執照診所通過中醫辯證論治，施以獨特的針灸手法，讓患者得到極佳的治療效果。

對於男性痔瘡治療，可字中醫有著獨到的見解，他表示痔瘡可以分為內痔、外痔、混合痔瘡，多數人患者有異物隆出肛門或自行回納，常伴有肛周癢、肛裂等；痔瘡破裂、肛裂時，伴有大便帶血、滴血、擦紙有血跡等。久坐、久站、久坐馬桶、便秘、孕期、過少食用青菜水果、食用過多辛辣食物等，都會引起痔瘡發作。如果已經得了痔瘡，根據他多年的看診經驗，通過他獨特的治療手段和採用純科學粉劑中藥秘方，就可讓痔瘡在短時間內得到緩解。

可字中醫師再次強調，養成一個良好的習慣是至關重要的，所謂預防勝於治療就是這個道理。如果您有以上任何問題，歡迎致電諮詢預約：917-617-7846，診所地址：唐人街東百老匯68號2樓(68 East Broadway, 2F, New York, NY 10002)。

百老匯 失眠 曼哈頓

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