紐約長島市 Athena LIC 豪華公寓 預計將於年底竣工

Athena LIC項目位於長島市皇后區的亨特街和42路交界處，是一個豪華公寓開發項目，為其居民提供世界一流的設施和曼哈頓天際線美景。

位於長島市 的Athena LIC豪華公寓項目獲得了新的里程碑，完成了外立面玻璃幕牆的安裝。玻璃幕牆的尖端設計代表了長島市社區的高端生活品質，該項目預計將於今年底竣工。

Athena LIC項目位於長島市皇后區的亨特街和42路交界處，是一個豪華公寓開發項目，為其居民提供世界一流的設施和曼哈頓 天際線美景。這幢9層高的精品建築將包括51個住宅單位和4個零售空間，豪華公寓大樓玻璃幕牆由一系列超大型優質玻璃面板組成，可以為室內提供最佳的自然光線。

幕牆材料特點：

1. 美觀

幕牆材料採用「超白玻璃」，外表晶瑩剔透，如鏡子般光滑平整，顏色更加豔麗生動，隨著光線的變化視覺效果令人驚豔。

2. 安全

Athena LIC採用的超白玻璃具有高純度、低鐵元素的特點，因此幕牆整體堅韌結實、經久耐用，自爆率大大降低的同時，其高反射率保證了內部的私密性。

3. 輕便

幕牆窗戶採用BCG隱藏式開啟扇並配備德國高質五金配件，業主住戶開關窗戶省力輕便，同時窗戶玻璃不像多數大樓那樣有邊框或者邊膠，可以最大程度增添建築外觀美感。

項目建築師Ismael Leyva說：「Athena LIC的玻璃幕牆有意打造出一個獨特的存在感和溫馨的感覺，與長島市的天際線相得益彰。設計靈感來自於充滿活力和多樣性的長島市社區，以及其周圍的建築物和曼哈頓美麗的景色，重要的是要創造一個符合社區文化的獨特存在感。」

玻璃幕牆的設計、製造和安裝是一個複雜的工程，涉及精確的測量、設計和施工團隊的協調，最終呈現出來的效果便是一個令人驚歎的玻璃幕牆無縫地融合了形式和功能，同時增強了建築的整體美學。

該專案開發公司BTM Capital（貝特曼資本）的創始人劉宇表示：「Athena LIC專案代表著長島市奢華生活的新標準，我們很高興看到玻璃幕牆安裝完成，這達成了我們致力於為居民提供高品質住宅的承諾。包括玻璃幕牆在內的建築創新設計，將為我們的居民提供獨特且無與倫比的生活體驗。」

Athena LIC豪華公寓項目預計將於2023年第四季度竣工，將為長島市的奢華生活設立新標準。如需瞭解更多關於該專案的資訊，請登錄Athena網站： https://www.theathenalic.com/。

BTM Capital（貝特曼資本）原名ZL Capital（兆隆資本），成立於2017年，由劉宇先生和Cindy張女士在紐約市共同創立。該公司是一家專注於豪華住宅和商業物業投資 和開發的投資管理和房地產開發公司。BTM Capital由一支具有幾十年房地產開發、建築和投資經驗的專業團隊領導，致力於提供超越行業標準的高品質開發專案。公司採用詳細的盡職調查和評估過程來篩選和監控所有專案，並致力於確保投資者資金的安全和每個專案的成功。感興趣的投資者或欲瞭解更多相關資訊的民眾，可聯繫兆隆資本的投資者關係團隊；請瀏覽網頁：https://www.zl.capital，或致電洽詢：212-287-5253，郵箱：[email protected]。