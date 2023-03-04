敦煌蘭州拉麵 艾姆赫斯特第14家分店新張

敦煌蘭州牛肉麵(Dunhuang)在大紐約區的14個分店，為僑胞提供各式中國西北美食。

敦煌(Dun Huang Food)2015年在紐約創立，於法拉盛新中心成立第1家店面，日前於艾姆赫斯特成立第14家分店(Dunhuang Lanzhou Beef Noodle Elmhurst)，歡迎舊雨新知蒞臨品嚐。

敦煌作為古代絲綢之路上最重要的一站，傳統包括有「一清、二白、三紅、四綠、五黃」五要素的蘭州牛肉麵，1999年被譽為「中華第一麵」，蘭州牛肉麵製作技藝亦於2021年被列為國家級非物質文化遺產。敦煌2015年在紐約創立，將正宗的西北美食正式帶來美國。敦煌的牛肉湯用牛骨、牛腱肉加上20多種配料慢火熬制，味濃的牛骨清湯、半軟爛的白蘿蔔片、濃鬱紅亮的辣子油和青翠的碎香菜提味，淋浸在黃亮的現拉/現煮新鮮手工拉麵上，為食客奉上一碗美味十足的傳道地蘭州牛肉麵。蘭州拉麵是人工拉麵，麵條的粗細軟硬標準不一。該集團在選用廚師和訓練上嚴格把關，請有經驗的師傅找合適的麵粉，而學徒若想熟練掌握這種拉麵手藝，光是學習都至少要三至六個月，因為機器做出來的麵條，老客人一口就能吃出來。熬湯頭也需要多年功夫，得精選和中國肉感差不多的美國牛肉，但配料就都得從中國運過來，所以成本較高。一碗好的蘭州牛肉麵，從和麵、熬湯、煮肉到經過長時間推、揉、溜麵，再到拉至均勻細長後下鍋，總共要完成84道工序，最後才能上桌。敦煌對菜品的要求已經完全量化，任何一道肉夾饃、一盤涼菜、一盤手抓都要上秤，以確保在份量上對得起前來用餐的食客們，故每家分店都能不負食客的期待並獲得好評。

此外，好麵得配上好菜，如最受歡迎的主菜之一黃燜羊羔肉，即是爆炒精選羊羔肉後加上多達36種調料，燜制至少90分鐘；手抓羊肉，即是選用羊肋骨加入主廚料包及一些溫和不上火、具有保健功效的中藥材一起，小火慢燉3-5個小時；燒烤的羊肉串也需經過特殊的西北香料醃制入味，特選肉質軟嫩、肥而不膩的羊肉；蘭州肉夾饃分豬、羊、牛三種口味，另外還有肉香餅酥等。每道美食都是看起來容易，實則道道考驗真功夫，故該店能在大紐約、加州等地一炮而紅，打開中式餐飲的另一片天空。