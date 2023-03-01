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CMP華埠人力中心獲政府專款為社區提供多項免費服務

紐約訊

CMP人力中心服務社區50年，再獲政府專款，為社區提供多項免費服務，包括英語班、職業培訓、大學升學和多個帶薪實習項目，即日起接受報名申請，名額有限，先報先得！

成立於1972年的CMP華埠人力中心，50年來致力於為紐約移民及低收入群體提供就業諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務，以協助社區民眾自我增值並實現經濟上的自給自足。該中心現正招收免費英語和職業培訓項目的學員。

英文班(ALP)課程和服務內容：學習日常英語、職場文化，幫助移民瞭解和適應美國的生活及工作。每年4期（每期12周），共開設近30個線上、線下、初級、中級、高級英語班，包括上午班、下午班、晚上班和週六班可選；申請資格為16歲以上、有一定英語基礎的移民。

青少年職業培訓及大學升學綜合服務專案(OSY)課程和服務內容：學習英語、電腦、求職技能， 有專人幫助準備大學入學考試、大學申請及各類助學金的申請；學成後有175小時帶薪實習機會，時薪$18，共可賺取$3150；提供免費就業和升學方面的綜合服務，合格者還有地鐵卡補助。每年3期（每期12周），每週一至五上課；申請資格為16至24歲、高中畢業或輟學、有志上大學或找工作的新移民學生。

暑期工專案(SYEP)計劃每年為700多名16至24歲的青少年安排暑期工作，工作單位/雇主分佈在曼哈頓、布碌崙、皇后區各地，工種遍及政府部門、非牟利機構、醫院、酒店、媒體、工廠、學校、夏令營、醫生診所、會計公司、零售店等。申請時間於每年2、3月（2月13日已開始接受報名申請）開放，申請資格為所有紐約市16至24歲的青少年，選中者可在暑期工作6週，每週25小時，時薪$15，共可賺取$2250。薪資由政府支付，歡迎青少年瀏覽網頁：https://application.nycsyep.com，報名參加。

人力中心每年與100多個工作單位/雇主合作，歡迎更多各行業雇主加盟。雇主可在官網：https://worksitepreapp.nycsyep.com/Pages/SystemAccess，選擇Chinatown Manpower Project直接申請，或聯繫CMP人力中心。

CMP華埠人力中心地址：55 Chrystie Street, 2nd Floor, New York, NY 10002（地鐵B/D至Grand St.或地鐵6/N/R至Canal St）。辦公時間：每週一至五，上午九時至下午五時；報名申請詳情請電：646-292-9680(ALP)、646-292-9673/9663(T&E)、646-292-9679(NDA/SYEP)。

移民 地鐵卡 升學

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