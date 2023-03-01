紀文禮眼科醫學博士 提醒全面檢查眼睛的重要性

紀文禮眼科醫學博士提供全方位成人與兒童眼科醫療服務。

為擴大服務各界，知名的「成人與兒童眼科」專科院士——紀文禮眼科醫學 博士(New York Eye & Laser PC)，有鑑於近年來電子產品的使用量增大，因視力大幅變化前往就診的眼疾者增加，特提醒僑胞務必定期做全面眼睛檢查。

專精矯正近視/散光角膜矯形鏡(CRT)、青光眼、白內障問題的紀文禮醫師(WILLY KY, MD FACS)，是紐約西奈山大學醫學博士、NYU 眼科專科/華盛頓大學兒童眼科專科院士，擁有美國眼科專科特考文憑，曾任NYU醫學中心、西奈山醫院、北岸大學醫院主治醫生，現任NYU醫學中心助理教授，擁有20年以上的豐富臨床實務經驗。紀醫師表示，護眼必須從小開始，隨著科技發展，電視、電腦、手機等成為導致小孩戴眼鏡的問題根源，應盡早尋求專業醫師檢查並矯正。紀醫生在華盛頓大學醫學院完成了兒童眼科學和斜視研究，獲得了兒童眼科和斜視獎學金，他的臨床領域包括治療乾眼症、兒童和成人青光眼、白內障手術 和兒童眼科疾病、成人/兒童斜視，他的著重項目包括激光視力矯正（鐳射原位層狀角膜塑形術和鐳射屈光角膜切削術）、更高技術的白內障選擇（包括晶鑽調節式人工晶體、Trulign、Restore、多焦點鏡種植體）、隱形眼鏡（包括雙焦和CRT夜間角膜塑形鏡片）。

根據許多研究報告，亞洲人更容易患近視。小孩在8歲半以前是斜視及弱視治療的關鍵期，錯過這時期，矯正治療效果會變差。研究也顯示，高度近視容易引發其他眼疾，如早年性白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑裂孔、黃斑出血、黃斑退化等。隨著近視眼淺齡化、近視度數不斷加深，應考慮角膜矯正術（Orthokeratology, Ortho–k，也稱為CRT），是控制近視的好選擇，也是為輕度近視或有散光的病人提供的一種非手術性的治療選擇；專家建議應該尋找有資格認證的角膜矯正術(CRT)專科醫生看診。白內障是許多老年人所面對的問題，原因是眼睛的水晶體渾濁，聚光與調視功能下降。紀文禮眼科醫師採用最新的白內障摘除技術，根據每個人的情況選擇適合患者的手術方案和人工水晶體，根據眼部電腦斷層掃描引導定位輔助，更大程度提高術後效果。

紀醫生提醒民眾，全面的眼睛檢查非常重要。對於成人來說，隨著年紀增長，全面的眼睛檢查可以防止延遲治療白內障、青光眼、黃斑病變等原本可治療的疾病；治療不及時會導致不必要的視力缺失以及失明。紀醫生使用最先進的數碼技術，可以檢查、診斷基本所有的眼科疾病，同時還有龐大的專業眼科資訊網，可以在專業領域中為病人提供參考。兒童的眼睛需要兒童專業眼科醫生來檢查，一些兒童眼科疾病如弱視，需要盡早治療、跟進，以免造成嚴重的永久視力問題。根據個人的年齡和狀況，眼科檢查一般需要一到兩小時，通過將擴瞳藥水滴到你眼睛裡，讓瞳孔擴大，這樣就可以檢查眼睛內部以及視網膜的問題，包括白內障、青光眼、飛蚊症以及糖尿病對眼睛的影響；擴瞳是兒童唯一準確檢查眼睛度數的方法。