我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美控中考慮軍援俄致命武器 最初「消息來源」曝光

16年前殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

腎臟專科章明發醫生 呼籲定期驗尿預防腎臟疾病

紐約訊
腎臟專科章明發醫師呼籲定期驗尿以預防腎臟疾病，章醫師通國、台語及印尼話等。
腎臟專科章明發醫師呼籲定期驗尿以預防腎臟疾病，章醫師通國、台語及印尼話等。

位於法拉盛飛越皇后大樓五樓的章明發(Surya Viriya)腎臟專科醫師診所，設備先進、醫療條件完善、遵循CDC防疫措施，大樓電梯上下方便、就診快捷，是腎臟病患省時省力、安心治療的首選。章明發醫師是研究人體腎臟疾病病因的專家，歡迎致電預約前往諮詢問診。

身為印尼華僑的章明發醫師畢業於台灣高雄醫學院，來美後在紐約下州(Down State)醫學院就讀，專攻腎臟專科，擁有近30年從事腎臟專科的研究及臨床經驗，並發表過多篇有關全球不同人種的腎病論文，現為下州醫學院住院副教授、研究生導師、顧問醫師、奧本岱爾(Aubrndale)洗腎中心主治醫生，專治腎衰竭及洗腎（血透、腹透）等問題。

美國患有腎臟疾病的人相當多，需要終生靠洗腎過活的人不少，其中每個族裔罹患的成因也不同，高血壓糖尿病、腎絲球腎炎、腎結石、遺傳性疾病（如多囊腎）、長期使用未經醫師處方的藥物（包括止痛藥、抗生素、減肥藥、利尿劑或偏方等），都是腎臟病的成因。

章醫師表示，新移民往往拼命工作、賤賣自己的健康，引致勞累過度、飲食不調，忽視腎臟的保養而最終走上洗腎之路，所以平時對腎臟的呵護是每個人都需要特別注意的。

章醫師指出，目前腎臟疾病所引起的併發症所導致的死亡已排在全球首位，而全球華人病患數量更是直線上升。病從口入的道理人人都懂，節制食慾、保持運動、勞逸結合才是最佳的預防措施。

章明發腎臟專科診所地址：136-20 38th Ave., 5A, Flushing, NY 11354（飛越皇后大樓5樓），電話：718-888-7901。診所營業時間：每週一、四、五、六，上午10時至下午6時，歡迎電話預約諮詢。

醫學 高血壓 糖尿病

上一則

CMP華埠人力中心獲政府專款 為社區提供多項免費服務

下一則

紐約上州威徹斯特郡白原市廉租公寓 歡迎滿62歲人士申請

延伸閱讀

不只三高！小心高血壓導致「第四高」引發洗腎危機

不只三高！小心高血壓導致「第四高」引發洗腎危機
醫藥／劇烈腹痛、腎臟出血 後腹腔胃壁癌擴散導致

醫藥／劇烈腹痛、腎臟出血 後腹腔胃壁癌擴散導致
天天吃高劑量維生素C 55歲婦腎衰竭險死

天天吃高劑量維生素C 55歲婦腎衰竭險死
腎臟專科章明發醫生 呼籲定期驗尿預防腎臟疾病

腎臟專科章明發醫生 呼籲定期驗尿預防腎臟疾病
高蛋白飲食減重 5大隱憂

高蛋白飲食減重 5大隱憂

熱門新聞

圖為紐約哥倫比亞大學校園。美聯社

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

2023-02-27 07:46
攻擊李潔的白人夫妻。(李潔提供)

華女好市多遭白人夫妻攻擊送醫 警察反稱受害者挑事

2023-02-24 12:52
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便。（紐約市長辦公室提供）

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

2023-02-27 16:45
洲明正在法拉盛的特搜商城選購護手霜。 (記者高雲兒／攝影)

華社吹哈日風 紐約法拉盛競爭激烈

2023-02-27 15:04

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠