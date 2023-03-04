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紐約上州威徹斯特郡白原市廉租公寓 歡迎滿62歲人士申請

紐約訊
紐約上州威徹斯特郡曼哈頓大道公寓的外觀繪圖。
紐約上州威徹斯特郡曼哈頓大道公寓的外觀繪圖。

紐約州家庭與社區重建部門(Homes and Community Renewal)日前宣布，推出44戶廉租屋，地點在紐約上州威徹斯特郡白原市綠堡鎮(GREENBURGH, WHITE PLAINS, WESTCHESTER)。申請的家庭成員必須在62歲或以上，截止日為2023年4月9日，以郵戳為憑，無申請費與經紀費。注意：如果提交超過1份申請表，可能會被取消資格。

所有住宅單位都已改裝，方便輪椅者入住，其中3個單位優先給行動不便者，另有1個單位優先給聽障/視障者；身障者有權提出個別但合理的改裝要求。

廉租樓宇的地址為曼哈頓大道52號(52 Manhattan Avenue)，附近有威徹斯特郡的BEE-LINE巴士站，樓內有社區交誼廳、洗衣房與管理處。廉租單位全為一臥，限一至兩人入住，月租$597至$1,367不等，包垃圾處理及下水道費用。家庭收入限$23,880至$66,540，最低收入標準可能不適用於領取第八條款(Section 8)或其他租金補助的申請人，另有資產限制；收入標準及入住的家庭人口數目有可能會調整。

申請租賃的抽籤日期：2023年4月21日正午12點，地點：Greenburgh Housing Authority, 9 Maple St., White Plains, NY 10603；抽籤結果將決定哪些人的申請書將獲審閱並獲准許租賃。

主事者不會基於信用或背景調查的理由而自動拒絕申請人，如果申請人遭到住屋歧視，有權聯絡：https://dhr.ny.gov/journey-fair-housing，或撥打：844-862-8703。欲得知當局如何個別審閱你的信用及背景調查，請瀏覽網站：https://on.ny.gov/3uLNLw4。  

有意申請以上公寓者，請電：631-910-6200，或電郵：[email protected]。如果郵寄申請表，請寄至：Manhattan Avenue Apartments, PO Box 440, Wading River, NY 11792，或親赴：Greenburgh Housing Authority, 9 Maple St., White Plains, NY 10603（請附上申請人地址及所要申請樓宇的名稱及地址）。

低收入 紐約上州 租金

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