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雅詩蘭黛好禮相送優惠至03/12 法拉盛Cosmos國世貿百貨免費包裝

紐約訊
2023年雅詩蘭黛(Estee Lauder)禮品贈送，已在國世貿精品百貨店(Cosmos Department Store)熱烈展開。
2023年雅詩蘭黛(Estee Lauder)禮品贈送，已在國世貿精品百貨店(Cosmos Department Store)熱烈展開。

2023年雅詩蘭黛(Estee Lauder)禮品贈送已經開始，凡在03/12之前到國世貿精品百貨店(Cosmos Department Store)購買雅詩蘭黛產品滿$36，即可得到價值$67的豪華禮品包一份，歡迎僑胞把握機會，前往選購。

1946年，雅詩蘭黛夫人憑著「為每位女性帶來美麗」的渴望創立了雅詩蘭黛品牌，同時推出了她的第一款產品，也就是由她當化學家的叔叔研發的一瓶護膚霜。當1953年來臨之時，「雅詩蘭黛」推出具有革命性意義的Youth-Dew香水，為該公司贏得了「不斷創新、精於研發、品質優良」的美譽與評價。如今，雅詩蘭黛所生產的護膚、彩妝以及香氛產品，都成了科學與藝術的完美結合，其系列產品已在全球130多個國家銷售。

專門經營奢侈品牌的國世貿精品百貨店在美成功經營40多年，授權代理了30多個世界頂級的奢侈品牌，所有商品均有100%的品質保證。從珠寶首飾到頂級手錶，從奢侈皮包到各類化妝品，幾乎都可以在國世貿精品百貨店找到，包括卡地亞(Cartier)、伯爵(Piaget)、蕭邦(Chopard)、萬寶龍(MontBlanc)、寶格麗(Bvlgari)、施華洛世奇水晶(SWAROVSKI)、巴寶麗(Burberry)、香奈兒(Chanel)、愛瑪仕(Hermes)、龍驤(Longchamp)、菲拉格慕(Ferragamo)、達米阿尼(Damiani)、SAS、倩碧(Clinque)、雅詩蘭黛、蘭蔻(Lancome)、SK-II、嬌韻詩(Clarins)、萊珀妮(La Prairie)、海洋之謎以及思希利等。

為了滿足消費者的購物需求，該店在不同季節和節假日都會舉行各種不同的打折促銷活動，敬請密切關注期待。國世貿精品百貨店皇后區地址：150-24 Northern Blvd., Flushing, NY，電話：718-661-3416、201-592-9211（備有停車場，可免費停車）。

皇后區

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