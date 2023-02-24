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戴士樂律師樓經驗豐富 幫您合法驅逐不良租客

紐約訊
戴士樂律師（左）與華人助理季雯(Wendy)二十多年來幫助過數千名華人房東解決租房糾紛，是華人房東的堅實後盾。
戴士樂律師（左）與華人助理季雯(Wendy)二十多年來幫助過數千名華人房東解決租房糾紛，是華人房東的堅實後盾。

紐約州新法「住房穩定和租戶保護法」，讓想要驅逐不良房客的房東寸步難行。「戴士樂律師樓」(Law office of Perry Ian Tischler Esq PC)代理房東房客官司近25年，處理過5,000多件房東房客糾紛，精通各項法條細節及見過各種房客疑難問題，歡迎面臨租房糾紛的房東前往諮詢，尋求解決之道。

戴士樂律師樓精辦房東房客爭議訴訟及非法住宅案件，也受理各類民事、刑事、法院出庭等法律相關問題以及商事法及家事法案件的處理，同時還擅長在各級法庭上做民/刑事案件的訴訟。戴士樂律師經手過的5,000多個案件中，有近7成為華人客戶，所以他相當瞭解華人房東所面臨的各種租房糾紛，可謂是華人房東堅實的後盾。

戴士樂律師表示，華人房東通常有三個問題：1. 裝修地下室後出租；2. 出租閣樓；3. 出租多餘的房間。其實這裡提到的這三類出租都是不合法的，有部分租客會特意來租住這樣的房子，因為他們知道這種出租是違法的，只要房東索要房租，他們就會提告，送到法院後房客至少可以白住半年，法官也通常會偏向這些房客，所以戴士樂建議房東不要非法出租。

在驅逐房客方面，新的「住房穩定和租戶保護法」中規定，假設房東打算將租金提高5%以上，房東必須通知租戶；如果房東不打算續租，也必須通知租戶。如果租戶的租期不到一年，房東必須提前30天通知租戶；若租戶居住超過一年但不到兩年，房東需要提前60天通知；居住超過兩年或租期至少兩年的租戶，房東必須提前90天通知；另外，受監管公寓的房東要提前90至120天通知，而且在此期間房東不能收房租。新法中另一個對租戶的保護措施是，如果租戶在合理搜索後無法在同一社區找到類似的住所，法官可以把驅逐期限延長一年，此法適用於所有租戶。

從新法來看，紐約州對房東的限制越來越嚴苛，因此遭遇租房糾紛時千萬不要和房客發生衝突，也不要擅自換鎖或以斷水、斷電等方式非法驅趕房客，最好尋求專業律師的建議與幫忙。華人法律助理季雯(Wendy)表示，若房客的行為明顯違反了租約，房東有權向房客發出通知(Pending Notice to Cure)，要求房客在限定時間內改正。如果房客到期不改正並否認自己的行為，報警和投訴311紀錄都是有用的證據，務必保留供日後出庭用。

戴士樂律師樓電話：718-229-5390，可免費面談，週末需預約；地址：38-39 Bell Blvd., Suite 203, Bayside, NY 11361（花旗銀行旁邊）。

房東 華人 紐約州

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