導演汪子琦籌拍新劇全美首屆「明日之星」選拔賽開始報名

旅美青年導演 製片人汪子琦正在籌備一部電影 《紐約故事》，故事通過一個在美國受到廣泛關注的華裔女子跳樓案開始，講述了不同年代、不同背景下移民來美國的海外華人團結互助的故事，也從側面呈現出在大時代的變遷下，華裔在美國生活的現狀和面臨的各種問題。

此部劇汪子琦邀請了很多演藝圈的好友參與制作：製作團隊中後期指導是香港 著名的後期導演程曉龍；發行總監是國內資深媒體人晨曉，曾在《羊城晚報》、騰訊視頻、優酷視頻任職；文學顧問是著名青年作家蔣方舟；音樂總監是汪子琦多年好友，著名歌手和音樂製作人李泉。關於這部劇的男一號女一號及其他演員，汪子琦透露他將以比賽的形式來發掘更多優秀、有演藝夢想的人才。昨日，本次比賽正式開始報名，設冠亞季軍，分別擁有不同額度獎金，最終進入決賽前十名的選手都有機會參演電影 《紐約故事》。本次比賽最引人注目的是設置了「明日之星」大獎，獲勝者將簽約汪子琦導演工作室，更有機會獲得翻唱天王級巨星歌曲的機會，影視歌三棲全面發展，晉升娛樂圈。

因為導演汪子琦的好人緣，很多娛樂圈明星如香港著名演員翁虹、著名歌手伊揚、歌手演員嚴淑明、著名音樂製片人歌手李泉、香港著名電影後期製作指導程小龍、艾美獎電視人得主/羽西品牌創始人靳羽西、著名演員伍詠薇、臺灣著名電影電視製作人柴智屏、著名香港演員江華等，均擔任了這次比賽的明星推薦官。

2023全美明⽇之星由星耀傳媒和金夢想教育中心聯合舉辦，賽事主要發起人為知名導演制⽚⼈汪子琦，本屆賽事報名開始時間為2月20日，報名截⽌日期為3月20日，大賽章程如下：

1. 每位選⼿報名費為$388。

2. 為了增加比賽的公平及更好地選拔具有表演天賦的人才，所有報名選手在報名後享有兩節明星導師表演培訓課程的機會。

3. 進⼊複賽和決賽的選手均有豐富經驗的化妝師和造型師，為比賽當天的選手進行適合個⼈風格的個⼈形象設計指導。

4. 進⼊複賽和總決賽的選⼿都有TVB明星⽼師一節表演課的指導機會。

5. 進入總決賽的選手可以選擇當天的明星評審⽼師作為最後的助演嘉賓。

6. 本次⽐賽設冠亞季軍三名，冠軍獲得獎⾦$1000，並獲得參演電影《紐約故事》主要角色的機會；亞軍獲得獎金$500，並獲得參演《紐約故事》主要角色的機會；季軍獲得獎金$300，並獲得參演《紐約故事》主要角色的機會。

7. 本次⼤賽設最具演藝潛力藝人獎，獲勝者將簽約汪⼦琦導演⼯作室，並獲得翻唱天王級偶像歌手歌曲的機會，同時還將參與出演電影《紐約故事》，影視歌三棲全⾯發展。

8. 獲得⽐賽前十名的選⼿都有參演《紐約故事》的機會。

9. 本次章程最終解釋權歸主辦方所有。