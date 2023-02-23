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凱森律師樓提供全方位法律服務

紐約訊
凱森律師樓資深法律合夥人——劉芳律師。
凱森律師樓資深法律合夥人——劉芳律師。

凱森律師樓是華人社區最大的律師事務所之一，提供全方位的法律服務，包括移民、民事、家事、刑事、意外傷害賠償等。凱森律師樓服務華人社區20多年，累積了豐富的經驗，瞭解華人同胞的需求和特點，溝通無阻礙、服務快捷可靠，包括24小時全美重大刑事保釋/辯護、各類移民催辦令等，可以通過24小時緊急熱線來聯絡該律師樓作緊急處理。

凱森律師樓是全美性的律師事務所，在紐約、加州、南卡設有辦公室，擁有多州執照，提供24小時全美重大刑事保釋/辯護法律服務，具體包括：緊急保釋、謀殺強姦、搶劫盜竊、毒品洗錢、按摩賣淫、綁架勒索、串謀詐騙、酒駕醉駕、人口販賣及各類重案等。資深法律合夥人劉芳律師表示，美國法律遵循「無罪推定」的原則，在當事人被判定有罪之前，必須假定嫌疑人是清白的。美國50州每州的刑事法律都不一樣，每個州、城市、縣的保釋程式都不一樣。凱森律師樓處理過的保釋案件包括：持槍搶劫、綁架、走私販毒、鬥毆、無證按摩、賣淫等，如果有家人、朋友被抓需要保釋，可以隨時聯繫凱森律師樓，一周七天24小時免費諮詢。

除了劉芳律師，凱森律師樓另有多位經驗豐富的律師及十數位法律助理，一起為僑胞提供服務。律師樓移民法律部提供：政治庇護、聯邦催辦令、移民上訴、豁免開業、十年錄卡、青少年法案、親屬移民、婚姻綠卡、L1、K1、H1B、投資移民、各類簽證等；民事法律部提供：商業訴訟、海關沒收、房東房客糾紛、產權糾紛、契約糾紛、生意買賣、意外傷害、勞工法案、誤醫誤診、工傷事故等；家事法律部提供：有/無爭議離婚、保護令、探視權糾紛、撫養費糾紛、婚前/後協議、贍養費糾紛、分居協議、財產糾紛、家庭暴力等法律服務。

凱森律師樓紐約辦公室地址：136-33 37th Ave, 9B, Flushing, NY 11354，24小時熱線：718-337-8012；加州辦公室地址：17870 Castleton St., #107, City of Industry, CA 91748；南卡辦公室地址：768 St Andrews Blvd., Charleston, SC 29407；網站：www.kasenlawfirm.com。

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