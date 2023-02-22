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紐約巿政府老齡事務部提供紅藍卡疑問解惑及相關幫助

紐約訊

Medicare儲蓄計劃的重要資格變更，可能會影響您並幫助您省錢。紐約巿政府老齡事務部，提供紅藍卡疑問解惑及相關幫助，如有需要可致電NYC Department for the Aging老齡事務部，要求提供HIICAP或SHIP。

紐約市居住著大約164萬老年人，紐約巿老齡事務部致力於幫助這些老年人在家中及社區安享晚年。該部門致力於消除年齡歧視，確保老年人的尊嚴和生活質量。

NYC Department for the Aging老齡事務部與數百個社區組織合作，通過老年人中心、自然形成的退休社區、個案管理和家庭護理機構、家庭送餐計劃、心理健康和友好訪問計劃等，提供服務給每個行政區。

NYC Aging還設有老年成人就業服務部、看護者資源中心、老年犯罪受害者資源中心、祖父母資源中心、寄養祖父母計劃、賬單支付計劃和志願者資源中心等。齡事務部致力於為多元化的老年紐約人提供安全和包容的服務，所有紐約人，無論其移民身份如何，都可以使用NYC Aging and City的服務。

展望未來，預計2040年紐約的老年人口將達到186萬（佔紐約市總人口的20.6%）。紐約巿被世界衛生組織命名為老年友好城市，市政府承諾並倡議老齡事務部與社區夥伴合作，將社區變得更好。

如果您對Medicare及其計劃有疑問，請致電老年健康保險信息、諮詢和援助計劃部(HIICAP)，與訓練有素的專家交談。HIICAP是一個完全免費的資源，用於教育Medicare的受益人；下載HIICAP站點列表或致電Aging Connect：212-244-6469，可瞭解更多信息。

紐約市 紅藍卡 就業

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