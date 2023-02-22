敦煌蘭州拉麵艾姆赫斯特分店新張 第14家分店 堂吃打卡送小菜

即日起，在敦煌拉麵艾姆赫斯特第14家分店堂食打卡，即送小菜一份（02/17至02/28止）。

敦煌(Dun Huang Food)2015年在紐約創立，於法拉盛新中心成立第1家店面，日前於艾姆赫斯特成立第14家分店(Dunhuang Lanzhou Beef Noodle Elmhurst)。為感謝僑胞多年來的熱情支持和惠顧，該店新張期間（02/17至02/28止），凡至該分店堂食打卡，即送小菜一份（涼拌土豆絲、海帶絲、黃瓜、木耳等），歡迎舊雨新知蒞臨品嚐。

敦煌作為古代絲綢之路上最重要的一站，傳統包括有「一清、二白、三紅、四綠、五黃」五要素的蘭州牛肉麵，1999年被譽為「中華第一麵」，蘭州牛肉麵製作技藝亦於2021年被列為國家級非物質文化遺產。敦煌2015年在紐約創立，將正宗的西北美食正式帶來美國。敦煌的牛肉湯用牛骨、牛腱肉加上20多種配料慢火熬制，味濃的牛骨清湯、半軟爛的白蘿蔔片、濃鬱紅亮的辣子油和青翠的碎香菜提味，淋浸在黃亮的現拉/現煮新鮮手工拉麵上，為食客奉上一碗美味十足的傳道地蘭州牛肉麵。蘭州拉麵是人工拉麵，標準不一、成本較高，該集團在選用廚師和訓練上都嚴格把關。一碗好的蘭州牛肉麵，從和麵、熬湯、煮肉到經過長時間推、揉、溜麵，再到拉至均勻細長後下鍋，總共要完成84道工序，最後才能上桌。敦煌對菜品的要求已經完全量化，任何一道肉夾饃、一盤涼菜、一盤手抓都要上秤，以確保在份量上對得起前來用餐的食客們，故每家分店都能不負食客的期待並獲得好評。

此外，好麵得配上好菜，如最受歡迎的主菜之一黃燜羊羔肉，即是爆炒精選羊羔肉後加上多達36種調料，燜制至少90分鐘；手抓羊肉，即是選用羊肋骨加入主廚料包及一些溫和不上火、具有保健功效的中藥材一起，小火慢燉3-5個小時；燒烤的羊肉串也需經過特殊的西北香料醃制入味，特選肉質軟嫩、肥而不膩的羊肉；蘭州肉夾饃分豬、羊、牛三種口味，另外還有肉香餅酥等。每道美食都是看起來容易，實則道道考驗真功夫，故該店能在大紐約、加州等地一炮而紅，打開中式餐飲的另一片天空。

敦煌蘭州拉麵艾姆赫斯特分店地址： 83-34 Broadway, Elmhurst, NY 11373，電話：718-210-1668；皇后區分店地址：136-93 37th Avenue, Flushing, NY 11354，電話：718-359-2188；布碌崙 分店1地址：531 Myrtle Ave, Brooklyn, NY 11205，電話：718-789-3530；布碌崙分店2地址：817 60th St, Brooklyn, NY 11220，電話：929-326-5976；曼哈頓 分店1地址：1268 Amsterdam Ave, New York, NY 10027，電話：646-476-4549；曼哈頓分店2地址：320 Lexington Ave, New York, NY 10016，電話：646-964-4007；長島市 分店地址：27-23 Jackson Ave, Queens, NY 11101，電話：347-396-5873；長島分店地址：8 Cold Spring Road, Syosset, NY 11731，電話：516-921-7060；紐澤西分店地址：1717 Route 27, Edison, NJ 08817，電話：732-572-8800。