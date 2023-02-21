我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

拜登訪基輔揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車

陳偉濤律師談商標使用證據要求及規定

紐約訊
法岸律師事務所陳偉濤律師。
法岸律師事務所陳偉濤律師。

商標是企業及其商品或勞務品牌的象徵，用來爭取消費者對其企業及品牌的認同感。美國商標法中關於「商標使用」有著非常嚴格的規定，執業於紐約地區的「法岸律師事務所」資深商標律師陳偉濤律師，針對美國商標法提出其專業見解及建議，供僑胞參考。

陳偉濤律師表示，申請擁有並使用商標權，不僅要求必須在美國已經使用該商標，而且對於註冊成功的商標也有強制使用的規定，否則即使註冊獲得使用的商標，也會被美國專利商標局主動撤銷。

一般來說，美國商標局對商標使用證據形式有以下的要求，包括：1. 產品的標籤；2. 包裝；3. 帶有商標的產品照片；4. 產品的陳列（產品目錄）和展覽，不需提供真實的產品。

不能作為產品使用證據的類型有：1. 發票；2. 提單；3. 訂貨單；4. 宣傳冊；5. 名片；6. 公開出版物；7. 傳單。

至於服務商標的使用證據，主要是有關所提供服務的手冊、廣告宣傳、名片以及上述證據形式的照片。但是需要注意的是，以上證據形式不能僅僅顯示商標，而必須涉及所提供的服務。

此外，美國專利商標局要求申請人/註冊人以宣誓書的形式聲明，在所有的商品/服務上都有真實地在商業上使用該商標。在提供使用證據時，往往一個類別只要求提供一件使用證據即可，不需提供所有指定的商品或服務。有時商標局會把一個大類別下的產品分成幾個小組，要求每個分組內提供至少一件使用證據。

使用證據上的商標要清楚顯著，且必須與申請/註冊的商標一模一樣。如果申請/註冊的是中文商標、有獨特設計的英文商標或圖形商標，那麼使用證據上的商標必須與申請/註冊商標保持一致，不能有任何簡/繁體、字體、加粗、變斜等變化。如果申請/註冊的是純英文商標，且聲明了英文字母為普通字體(Standard Characters)，則使用證據上的英文商標可以採用大小寫、粗細體等與申請/註冊商標稍有不同的英文字母。如果使用證據上有除英文之外的文字，必須提供認證的英文翻譯，因此建議最好提供全英文的使用證據。如果無法提供全英文，建議申請人/註冊人選擇英文所占比較多、中文比較好翻譯的使用證據。

法岸律師事務所陳偉濤律師專精商標法、商標購買/出售/轉讓需求、美國商標糾紛、美國商標侵權或美國商標訴訟等業務，地址：38-08 Union Street, 11A, Flushing, NY 11354，電話：718-766-2567，電郵：[email protected]

字母

上一則

紐約曼哈頓華埠街頭發生搶案 非裔保安見義勇為

延伸閱讀

不改戰狼外交 王毅與布林肯慕尼黑會面成果少

不改戰狼外交 王毅與布林肯慕尼黑會面成果少
氣球事件未完結 中國發表「美國霸權」報告

氣球事件未完結 中國發表「美國霸權」報告
美國經濟不衰退 對金融市場反而是利空

美國經濟不衰退 對金融市場反而是利空
蘇利文：出發前幾小時 美國知會俄羅斯拜登訪烏計畫

蘇利文：出發前幾小時 美國知會俄羅斯拜登訪烏計畫
訪台立法院 聯邦眾議員肯納：此行無意挑釁中國

訪台立法院 聯邦眾議員肯納：此行無意挑釁中國

熱門新聞

（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56

超人氣

更多 >
瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲