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植牙專家陳賜恆牙科博士 提供植牙等全方位齒科醫療

紐約訊
有超過一萬個植牙成功案例、接近100%成功率的植牙專家陳賜恆醫師，幫您把守牙齒的全方位健康和美觀。
有超過一萬個植牙成功案例、接近100%成功率的植牙專家陳賜恆醫師，幫您把守牙齒的全方位健康和美觀。

布碌崙誠和牙科中心，由著名植牙專家陳賜恆牙醫博士主理。陳賜恆牙科博士(Charlie Chen DDS, FADIA Implantologist)專精治療全口植牙、人工植牙、笑氣麻醉、各種美容牙科及隱形矯正、牙周病症、根管治療、拔智齒、蛀牙診治等。他檢查仔細、認真專業、態度親切、技術精湛，深得社區廣大僑胞的支持和愛護，廣獲華洋病患的好評。

誠和牙科中心嚴格執行世界先進的牙科技術和衛生標準，在做到品質保障的同時，也擁有最新、最先進的技術和設備。誠和植牙優勢：1. 最新3D高科技醫療設備；2. 植體材料優勢；3. 微創植牙技術的疼痛程度低、傷口小且快速；4. NYU大學植牙專家醫師為您診治。

誠和牙科中心的最新植牙專用電腦3D立體影像設備，可決定最佳的植入位置及角度，大幅度提高植牙的安全性、成功率與準確度。微創植牙技術可以提供最少的組織破壞，同時還能做到傷口更小、疼痛更少、腫脹更少、更快速、更精確的植牙技術，縮短治療時間。該中心還提供全口拔牙植牙及當天裝假牙（適合外州病人），植牙$1500（全套/每顆）。醫生經驗豐富，成功種植超過一萬顆牙，有著接近100%的成功率，可免費為您提供3D的X光檢查以及精緻全包式植牙方案。

此外，陳醫生表示，隱形矯正這項服務適合十三歲以上牙齒及口腔完全發育健全者。由於其矯正效果快，一般療程為12個月，治療期間不影響外觀及正常作息，且具有清洗容易、不易產生異味等優點。

誠和牙科中心尚提供一般牙科服務，包括牙痛急診、潔齒漂白、牙周病症、人工植牙、根管治療、最新隱形矯正器、兒童牙科、牙周病、蛀牙診治等，接受大部分保險及醫療補助，無保險者特價優惠。該中心提供天天門診服務，有任何牙齒的問題都歡迎聯絡預約。該中心有齒列診療師，可提供美容齒列矯正及新進的齒列矯正技術和隱形牙套。地址：布碌崙七大道54街5321號(5321 7th Ave., Brooklyn, NY 11220)；預約電話：718-576-3187、347-463-9638；網址：www.3D-Implants.net。

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