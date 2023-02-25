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紐約法拉盛中心佛教寺院靜安寺　祭奠敬拜 祈福許願

紐約訊
紐約法拉盛中心佛教寺院靜安寺現已全天候開放，歡迎民眾參觀參拜。
紐約法拉盛中心佛教寺院靜安寺現已全天候開放，歡迎民眾參觀參拜。

千百年來中華民族推崇「百善孝為先、敬老尊賢」的道德思想，北美紐約市法拉盛中心唯一一處傳統又肅穆的歸依之地——佛教寺廟靜安寺(Jing'An Buddhist Temple of Flushing)，靠近北方大道王子街35-22號，交通便利，提供寄託先人靈灰之長久居所，以及親朋好友祭奠先人、敬拜神靈、進香祈福許願的清靜之地。

2014年始於機緣巧合，服務華人葬儀近四十年的陳麥潔明女士與多位秉持相同理念的社區好友多番商討，與建築師基於原有設計構思並融入專業相關理念，讓靜安寺在保持生活化的同時也兼具傳統化和專業化，自構思籌劃、設計送審、動土興建、選材配飾、竣工查驗等歷時八年，靜安寺於去年八月十八正式服務大紐約華人社區，成為一所更適合先人安居並永享安寧的福地。

樓高五層的靜安寺位處法拉盛王子街，於繁華的紐約市區鬧中取靜。寺內裝潢莊嚴肅穆、環境清幽宜人、佛像慈悲端莊，每一層樓、每個區域均由名家精心設計完成，人性化的區域劃分可以滿足不同家屬與個人的需求。寺內靈灰甕的獨特設計概念，源自靜安寺奠基人陳太遵循佛家「慎終追遠」之理念有感而發，可證其對先人的敬仰之心。

靜安寺投入服務短短半年，由於地處市區、交通方便，環境肅穆莊嚴、清幽祥和，讓大紐約地區不少僑胞紛臨參觀，並為先人選購龕位和安置祖先牌位等。靜安寺一樓冠名「牡丹堂」，寺廟的接待和服務台在大堂入口的右側。進入寺院大門向內走，穿過雲屏為寺院的正殿，三尊金光閃閃的大佛正對大門，寓意佛光普照；兩側的區域是放置先人靈灰壽盒的地方。

二樓「春蘭閣」共分室內外兩個區域，室內的中心區域內有白玉的佛祖禪修坐像在勁松樹下，先人靈居圍繞在佛祖像的四方。室外陽台設有金爐、祭壇和休息區，方便親友祭祀、敬香拜佛、供奉紙錢的同時，在戶外休息並呼吸新鮮空氣。

三樓冠名「梅花園」中心區域內供奉了一尊形態逼真的地藏菩薩，感召菩薩的功德和慈悲，超度眾生、消除世間業障、遠離苦難、往生淨土，走向極樂國度。

四樓「觀蓮臺」中心區是該寺最有標誌性的樓層，眺高樓頂的蓮花燈下是一尊慈祥的觀音菩薩塑像站立在蓮花池中，腳下是潺潺的流水和水池上盛開的蓮花，呈現寧靜祥和、超凡脫俗之氛圍。

樓下「聚福祠」是靈灰甕和祖先牌位的安放區域，祖先牌位的材質均選擇優良花梨木，並統一設計及色調；寬敞廳堂提供佛教大師主持佛祖壽誕、超度法事、祭祀祈福儀式。靜安寺光明燈可供眾信燃燈供奉，祈求福報、保佑平安。法師為先人提供超度服務，也會定期為信奉者講解佛法，藉此弘揚佛法和中國傳統文化之理念。

靜安寺共設有八千多個靈灰甕龕位，不同樓層區域和方位高低座向均有不同價位，價格從$6300至$16800不等。選擇一個尚好位置的靈灰壽龕並配上一個特別設計、製造精良的靈灰甕，此乃對先人最大敬意，也令家人得到心靈慰藉。靈灰甕採用純正黃銅鑄造，背面均刻有「慎終追遠」字樣，正面用以雕刻先人的名字。靈灰壽龕分有單人（12英寸x12英寸x12英吋）、雙人（12英寸x24英寸x12英吋），每個龕位鋼鑄框架均有金色花卉雕塑並鑲嵌潔淨玻璃，精工雕琢、品觀俱佳。

讓先人安息、生者放心是當下仁孝之道，乃聚福靜安之心也。紐約靜安寺現已全天候開放，歡迎民眾參觀參拜，開放時間為每天上午九時至下午六時，地址：35-22 Prince Street, Flushing, NY 11354（靠近北方大道）。欲瞭解靈灰龕位、先人牌位等服務詳情，請致電：866-328-6638洽詢預約，歡迎瀏覽網頁：jingan-temple.org/ny/。

紐約法拉盛中心佛教寺院靜安寺現已全天候開放，歡迎民眾參觀參拜。
紐約法拉盛中心佛教寺院靜安寺現已全天候開放，歡迎民眾參觀參拜。

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