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東方遺珍即將舉辦中國古董收購會 歡迎參展

紐約訊
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在紐約和新澤西地區舉辦中國古董收購會，歡迎參展。
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在紐約和新澤西地區舉辦中國古董收購會，歡迎參展。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)於2009年在加州註冊成立，是專業投資高品質中國古玩藝術品的公司。成立十多年來，公司長期在北美各地進行巡迴鑒定收購活動，建立了卓越的信譽，取得了廣大客戶的信任。從2016年至今，該公司連續七年被美國商業改進局(Better Business Bureau)評為A+企業。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)高價收購中國古董及藝術品，免費評估、當場付款。收購範圍：瓷器、玉器、古代及近現代書畫、銅器、竹木雕、景泰藍、剔紅漆器、文房用品、名酒茗茶。可撥打免費顧客熱線：1-800-575-5583，亦可把藏品照片發送到郵箱：info＠orientalheritageinc.com，也可直接把藏品帶到收購會（無需預約），該機構可提供免費評估。如果您有古董珍品/幣不方便親自攜帶，可致電預約，工作人員會親臨貴府上門拜訪。

該公司顧問團隊成員包括：葉佩蘭，著名的陶瓷鑒定專家、故宮博物院研究員、陶瓷組組長、中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家；劉靜，著名雜項鑒定專家、故宮博物院研究員、中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家；單國強，著名書畫鑒定專家、故宮博物院研究員、宮廷部主任、中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家；高阿申，著名瓷器青銅器鑒定專家、上海收藏協會副會長、中央電視台《藝術品投資》欄目特邀專家。

紐約和新澤西地區舉辦中國古董收購會時間地點如下：

日期：03/03（週五）及03/04（週六）

地點：Hyatt Regency New Brunswick, 2 Albany St, New Brunswick, NJ 08901

會議室：Salon CD

時間：上午9點至下午6點

日期：03/05（週日）＆03/06（週一）

地點：Sheraton Tarrytown Hotel, 600 White Plains Rd, Tarrytown, NY 10591

會議室：Terrace A

時間：上午9點至下午6點

請登錄公司網站：orientalheritageinc.com，瞭解更多資訊，並可預約參加收購活動。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在紐約和新澤西地區舉辨中國...
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)在紐約和新澤西地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。
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