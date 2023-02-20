金神賭場加入紐約市賭場競標

自由廣場賭場示意圖。

Soloviev Group集團近日宣佈聯合金神賭場加入紐約市 賭場競標，金神將成為其自由廣場賭場競標的搭檔，該通告在紐約州 博彩委員會要求提交開發和運營最多三個下州賭場的申請之後得到公開。金神與Soloviev Group戰略性結盟，顯示了兩個集團在專業、價值、長期規劃、文化類別的一致性。

金神的旗艦物業金神大賭場位於康州Uncasville，是全球最大賭場之一，通過各種娛樂項目向賓客提供難忘體驗，樹立了行業標準。超過25年的成功運營經驗，讓金神大賭場轉化成為金神的戰略增長點，並帶動美國其他市場的分屬物業，例如新澤西州 大西洋城、賓夕法尼亞州和華盛頓州，都已被添加到該品牌中。值得注意的是，金神在2021年創造了歷史，成為第一個在競爭激烈的拉斯維加斯市場經營賭場的印第安部落。

金神首席執行官兼總裁 Ray Pineault說：「金神以為客人提供的各種非凡體驗和卓越服務而聞名，但真正讓我們脫穎而出的是我們的文化、價值觀和對社區的承諾。底蘊深厚的金神傳統為我們如何經營業務提供了基礎，並引導我們對員工的承諾、服務賓客的方式以及與我們運營和服務社區的合作夥伴的關係。我們期待將我們的『Aquai 精神』，即我們的指導理念注入紐約州。」

2019年，金神向國際擴張，成為加拿大尼亞加拉瀑布旅遊區的Fallsview Casino Resort和Casino Niagara的服務提供商。今年晚些時候，金神還將在韓國開設度假勝地INSPIRE，這不僅標誌著金神首次涉足亞洲博彩市場，而且還將成為北亞最大的綜合度假村。

就房地產開發而言，紐約競標賭場選址緊鄰的周邊地區基本上未開發，提供了一個不會受到干擾的入口。自由廣場與Franklin D. Roosevelt East River Drive以及眾多巴士站相連，距離34街渡輪和中央車站僅幾步之遙，開發團隊還將規劃提供額外的專用渡輪服務。

此外，自由廣場將在整個施工過程中創造數千個高薪工作崗位，並在開業後為當地經濟注入數百萬美元的新稅收，地區企業也將受益於這個城市最新地標的光環效應。注入Soloviev Group和金神的品牌價值，無疑將為競標提高關注度和競爭力。