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「嘉和牙科中心」陳賜董牙醫博士 提供最佳牙科醫療服務

紐約訊
艾姆赫斯特「嘉和牙科中心」量身定制植牙和隱形矯正治療方案。
艾姆赫斯特「嘉和牙科中心」量身定制植牙和隱形矯正治療方案。

由經驗豐富的陳賜董牙醫博士(Harold Chen, DDS)主持的嘉和牙科中心(GP Dental)位於皇后區艾姆赫斯特，免費提供3D X光檢查，並提供所有牙患相關內容諮詢。陳醫師隱形矯正和植牙技術高超、成功率高，廣受病患信賴。此外，嘉和牙科中心致力於為整個家庭提供高品質的牙科護理，為成人和兒童提供牙科植入物、Invisalign成人清潔牙套、針對兒童的綜合治療等全方位最高標準的牙科護理。

嘉和牙科中心主持醫生陳賜董牙醫博士專精全口植牙、全瓷牙套、牙骨修護、隱形矯正、急性牙痛、蛀牙補牙、根管治療、拔智齒、牙周病症、牙齒美容及兒童牙科等，並配備了最先進的技術，以確保病患能夠得到最好的護理。為了更好地服務各界，該中心根據每個病人的需求提供量身定制植牙方案、當天製作臨時假牙等特別服務。其成人牙科服務有：預防性診療/檢查、3D CBCT數碼X光片洗牙/深層清潔、植牙、單顆或多顆牙齒更換、正畸、Invisalign Clear Braces(隱適美牙套)、金屬/透明牙套、牙齦治療、口腔外科、漂白/美白、牙齒貼片、牙冠等。

陳醫生表示，人工植牙是目前最常用的口腔重建治療方式，新式植牙是一種高度專業的技術，除了術前評估（包括照X光後，從影像中瞭解血管、神經以及上齶竇的位置，從而掌握精確角度）外，還必須具有豐富且手術手感佳的經驗，才能確保手術萬無一失。以人工植牙解決牙齒缺損的優勢在於可以得到比固定式假牙更美觀、耐用的牙齒，也能讓全口缺齒的人擁有全口植牙重建的機會。除了美觀上有所改變外，人工植牙能正常咀嚼食物，有助進食的消化吸收，對身體健康有顯著的幫助。

隱形矯正是在醫師的專業診斷下，採用先進的斷層掃瞄及電腦科技，針對如個別牙錯位、牙列擁擠、牙齒不整齊、牙間隙、前牙反合（地包天/凹面型）、前牙深覆蓋（齙牙/凸面型）等不同的情況，量身定做一種利用高科技的透明材質製成的活動式個人化牙托，佩戴時透明美觀且不易被人察覺發現。整齊的牙齒除了能增添自信外，也能幫助在發音及表情上獲得改善。只要遵照醫生指示，適時更換新的隱形牙套並定期複診，就可以在不知不覺中矯正齒列，達到預期的美觀理想效果。一般療程為期12個月，治療期間不影響正常作息，有著易清洗、無異味等優點。該中心設有兒童牙科，可以照顧到全家的牙齒保健。

嘉和牙科中心接受大部分保險及醫療補助，無保險者可享受特價優惠；該診所提供天天門診服務，敬請預約。地址：艾姆赫斯特8616 Whitney Ave., Elmhurst, NY 11373，電話：718-651-6581。

艾姆赫斯特「嘉和牙科中心」量身定制植牙和隱形矯正治療方案。
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