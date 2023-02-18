東方聽力中心 提供專業聽力檢查

暈眩不一定是腦的問題，70%都是「耳朵」引起的。暈眩患者不僅感覺「頭暈」，還會有「旋轉」的感覺，雖然不是嚴重疾病，卻對日常生活造成極大影響。東方聽力中心接受檢查測試，中心接受大部分醫療保險 ，提供國、粵、台、英等多語種服務。

該中心表示，不少有眩暈的患者常會擔憂是不是腦部發生病變，事實上大多數暈眩都和耳朵相關。「耳朵暈眩」伴隨聽力改變、耳鳴、眼顫等，「耳疾」是關鍵，耳朵所引起的暈眩常常會伴隨著「聽力改變」、「耳鳴」的情況。

聽覺是一種因人而異的主觀意識，很多人聽力退化卻不自知，但人們是可以根據生活中的一些事情發現蛛絲馬跡的，例如，電視音量開得很高或講話時經常需要對方重複，在家人的建議下做聽力測試才發覺；有些小孩突然學業退步，檢查後才發現是聽不見老師講課。小孩容易患有中耳炎，這會造成聽力障礙，如果父母能夠早發現、早治療，恢復率也將大大提高。早期的中耳炎沒有太明顯的症狀，需要家長多加關心及留意孩子。

有人雖然經檢查後發現聽力低於標準，但卻不願配戴助聽器，也有人因為想聽得更加清楚而選擇配戴助聽器。新一代的助聽器一改過去助聽器大而笨重的缺點，體積小、重量輕、外形美觀、佩戴舒適、可充電、無需每周更換電池，還可根據佩戴者的所處環境自動調節，達到最佳使用效果。最新科技的助聽器引入健康聽力概念，集成傳感器和人工智能，可通過用戶在不同環境的使用跟蹤身體活動、衡量認知建康，能夠監測並向家人手機發出跌倒警報。

由郭晶醫學 博士主理的東方聽力中心服務華人社區，提供多種專業聽力、眩暈等檢查，同時也是德國Signia助聽器AX新產品代理中心。預約電話：347-393-3130；法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室，電話：718-353-6150；華埠 診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562；布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室（8大道夾9大道），電話：718-853-2347。