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鄭聖星中醫針灸傳統療法　治療頸椎病效果顯著

紐約訊
鄭聖星中醫有著多年的臨床針灸經驗，對於減緩頸椎疼痛效果顯著。
鄭聖星中醫有著多年的臨床針灸經驗，對於減緩頸椎疼痛效果顯著。

現代人由於工作忙碌、疏於運動，因此容易患上頭、肩、頸、腰、坐骨神經、肘、膝關節痛及失眠等疾病，尤其頸椎病，是都市人最常見的困擾。位於法拉盛的鄭聖星中醫針灸傳統療法，對於以上症狀以中醫獨特的針灸手法對症下針，效果顯著。鄭聖星中醫針灸診所首次問診免費，接受部分保險，提供現金優惠：針灸$50、針灸加拔罐$70、針灸加艾灸$70，歡迎僑胞前往諮詢就診。

鄭聖星中醫針灸師畢業於中國廣州中醫藥大學及美國紐約中醫學院，是一位醫術精湛又和藹可親的老中醫針灸師。據他介紹，頸椎病是指頸椎間盤退性變及椎間關節退性變，刺激或壓迫了鄰近的脊髓、神經根、血管及交感神經，並由此產生頭、頸、肩、上肢等一系列臨床表現的疾病。

脊椎病又分頸型頸椎病，這是椎間盤退性變的早期，髓核與纖維環脫水變性導致椎體不穩；臨床表現為頸部疼痛、酸脹及沉重不適感，頸部肌肉緊張、僵硬，有壓痛。神經根型頸椎病，是髓核向後側方突出或鉤突關節處的骨刺突入椎間孔，引起對神經根的壓迫，常因寒冷、勞累、睡眠不佳而誘發；臨床表現為一側頸肩上肢反復發作的疼痛、麻木，仰頭、咳嗽時症狀加重，手指麻木、活動不靈。椎動脈型頸椎病，是鉤椎關節增生及椎體不穩導致關節鬆動，使橫突孔出現移位，刺激或壓迫椎動脈，出現椎基底動脈供血不足而發病；臨床表現與頭頸部活動相關，出現頭痛、頭暈、視覺障礙、耳鳴耳聾等，頭痛多為一側，呈跳痛、刺痛。

中醫認為感受外邪、跌撲損傷、動作失度可使頸部經絡氣血運行不暢，故頸部疼痛、僵硬、酸脹，另有肝腎不足、氣血虧損、督脈空虛、筋骨失養，出現頭痛、頭暈、耳鳴、耳聾的症狀；另外由於經絡受阻、氣血運行不暢，還會導致上肢疼痛麻木。治療頸椎病主要以活血通經為主，針灸治療可明顯改善症狀，尤其對頸型、椎動脈型及神經根型有顯著效果。

鄭聖星中醫針灸師提醒大家，不要長時間低頭或長時間固定一個姿勢，在看手機及電腦時要掌握時間、適當運動。鄭聖星醫生針灸診所地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354，預約電話：929-329-0191，網址：www.zhengacupuncture.com。診所開診時間：星期一、二、四、五、六，上午10點至下午5點；星期三僅限預約，星期日休息。

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