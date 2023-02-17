中華緣殯儀館提供優質服務 豐儉喪葬全力配合

中華緣殯儀館(Elmont Funeral Home)由經驗豐富、誠信周到的華人代表Mary王女士主理，為僑胞提供各種殯儀諮詢及相關服務，協助家屬或本人量身訂制全套善終事宜或生前契約。

Mary王女士對於各種宗教禮俗的葬禮安排都甚為熟悉，行葬儀式會根據不同家族、不同地域、不同宗教的選擇舉行，並代為安排火化、土葬、運送遺體或郵寄骨灰等事宜。

除了依個案量身訂製全套一條龍服務之外，中華緣殯儀館還可應家屬要求，上門或到醫院面談細節或簽約等，從為家屬解答各種問題開始，承包填寫表格、迎接遺體、協助裝殮、佈置禮堂、訂製橫幅/花圈、擬草訃告、主持行葬儀式等各種大小細節，全都盡心盡力處理。

王女士表示，不論是善終事宜或生前契約，皆可依個別意願及預算 安排規劃喪葬事宜，或豐或儉均以物超所值為服務宗旨。殯儀服務最重要的就是要有善心，面對失去親人而悲傷的家屬，王女士可提供最安心舒心的服務。

中華緣殯儀館價格平實，每項收費都明碼標價，絕無隱藏費用，對團體及親友推薦的顧客另有優惠；同時提供多項免費服務，例如送文件、送骨灰等。該館秉持善心善舉的原則，提供各類壽衣及耐心周到的服務，使逝者得以安息、家人得以慰藉。

中華緣殯儀館環境溫馨，行葬禮堂高雅莊嚴，可根據逝者的風俗及信仰佈置，同時備有風琴和講台，方便舉辦相關儀式，令家屬順意。欲瞭解各項服務詳情或各種葬儀諮詢，可直撥24小時免費華語專線：718-690-9167、646-573-4849，洽Mary王女士；可在谷歌上搜索「中華緣殯儀館」，查看網評及網站，瞭解更多內容。中華緣殯儀館地址：1529 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003（備有大型地面停車場，交通十分方便，離皇后區 只要5分鐘，15至20分鐘可到法拉盛 ）。