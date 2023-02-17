我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

中華緣殯儀館提供優質服務 豐儉喪葬全力配合

紐約訊

中華緣殯儀館(Elmont Funeral Home)由經驗豐富、誠信周到的華人代表Mary王女士主理，為僑胞提供各種殯儀諮詢及相關服務，協助家屬或本人量身訂制全套善終事宜或生前契約。

Mary王女士對於各種宗教禮俗的葬禮安排都甚為熟悉，行葬儀式會根據不同家族、不同地域、不同宗教的選擇舉行，並代為安排火化、土葬、運送遺體或郵寄骨灰等事宜。

除了依個案量身訂製全套一條龍服務之外，中華緣殯儀館還可應家屬要求，上門或到醫院面談細節或簽約等，從為家屬解答各種問題開始，承包填寫表格、迎接遺體、協助裝殮、佈置禮堂、訂製橫幅/花圈、擬草訃告、主持行葬儀式等各種大小細節，全都盡心盡力處理。

王女士表示，不論是善終事宜或生前契約，皆可依個別意願及預算安排規劃喪葬事宜，或豐或儉均以物超所值為服務宗旨。殯儀服務最重要的就是要有善心，面對失去親人而悲傷的家屬，王女士可提供最安心舒心的服務。

中華緣殯儀館價格平實，每項收費都明碼標價，絕無隱藏費用，對團體及親友推薦的顧客另有優惠；同時提供多項免費服務，例如送文件、送骨灰等。該館秉持善心善舉的原則，提供各類壽衣及耐心周到的服務，使逝者得以安息、家人得以慰藉。

中華緣殯儀館環境溫馨，行葬禮堂高雅莊嚴，可根據逝者的風俗及信仰佈置，同時備有風琴和講台，方便舉辦相關儀式，令家屬順意。欲瞭解各項服務詳情或各種葬儀諮詢，可直撥24小時免費華語專線：718-690-9167、646-573-4849，洽Mary王女士；可在谷歌上搜索「中華緣殯儀館」，查看網評及網站，瞭解更多內容。中華緣殯儀館地址：1529 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003（備有大型地面停車場，交通十分方便，離皇后區只要5分鐘，15至20分鐘可到法拉盛）。

法拉盛 預算 皇后區

上一則

紐約市、州議員聲援擴大兒童抵稅額 華裔移民支持

下一則

攜槍開贓車 法拉盛偷車慣犯遭逮…去年至今已被抓4次

延伸閱讀

亞美聯盟守夜 悼仇恨犯罪亞裔逝者

亞美聯盟守夜 悼仇恨犯罪亞裔逝者
1個月2起 美老婦安養院宣告死亡 送殯儀館後仍有呼吸

1個月2起 美老婦安養院宣告死亡 送殯儀館後仍有呼吸
美衛星空拍圖證實：中國各地殯儀館「火葬業務爆量」

美衛星空拍圖證實：中國各地殯儀館「火葬業務爆量」
「告別親人僅2分鐘」 華郵揭中火葬場衛星圖：人車流擁擠

「告別親人僅2分鐘」 華郵揭中火葬場衛星圖：人車流擁擠
衛星圖揭中國火葬場湧人潮 告別親人只有2分鐘

衛星圖揭中國火葬場湧人潮 告別親人只有2分鐘

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32
法拉盛一手房及二臥室公寓全區銷售最高，圖為法拉盛正在建設的新樓盤。（記者鄭怡嫣/攝影）

房市報告 紐約法拉盛新屋、雙臥公寓看俏

2023-02-13 07:26

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相