我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新仇舊恨？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

快看世界／淘汰廚師 這餐廳讓機器人炒菜 會做70道

FlushingTower專業管理維護辦公空間出租

紐約訊
Flushing Tower北側「步步高升」大樓位於39大道上。
Flushing Tower北側「步步高升」大樓位於39大道上。

位於法拉盛黃金地段、介於羅斯福大道與39大道間的Flushing Tower，現有若干辦公室出租。辦公室空間從300呎到1000呎不等供租用，有專業團隊管理大樓，近地鐵及公車站、交通便利，適合各類專業事務所及醫療診所，歡迎各界專業人士預約看房承租。

位於法拉盛商業蛋黃區的Flushing Tower，南側面向法拉盛兩大最熱鬧街道之一的羅斯福大道，北側為小商家聚集的39大道，西側近法拉盛另一最熱鬧街道的緬街，位處法拉盛高產值的黃金地段；銀行只在幾步之內，公車站牌就在大樓前，走幾步就到地鐵站，四通八達，對前來洽公、看病的人來說十分便利。

自從大樓落成後，便利的交通即吸引眾多律師、會計師及醫師等專業人士及小商家入駐辦公、看診，也有學校及才藝班到這裡開班授課，更有知名麵包連鎖店長年承租店面，尤以北側大樓的「步步高升」外形最為討喜。Flushing Tower管理公司表示，該大樓優越的位置為承租戶帶來龐大的商機、業績及財富，專業、扎實的大樓管理為承租者省去辦公室硬體管理的勞煩，進而專注於事業上。許多剛創業者承租後，事業漸入佳境，業績也如大樓外觀一般一路爬升，該大樓因而得來「步步高升」大樓美稱。

Flushing Tower由在紐約地區擁有多處地產管理經驗的團隊負責管理，大樓設有門房，四部電梯以樓層分流方式將來訪者迅速載送到要去的樓層，不需花費太多時間等待電梯，是法拉盛地區高樓層大樓中最有效率的電梯載運。大樓有專業修繕團隊，因應解決承租戶設施上的問題，清潔團隊維護大樓整體的整潔，大樓內隨時保持地淨窗明，給承租戶及來訪者一個乾淨、高消及舒適的工作及洽公環境。

Flushing Tower北側大樓入口：136-18 39 Avenue；南側大樓入口：136-21 Roosevelt Avenue；承租洽詢電話：718-779-4395，歡迎洽詢預約參觀辦公室空間。

法拉盛 地鐵站

上一則

班森賀華人社團 義大利中心慶新春

下一則

全新視角 紐約大學任命首位女校長

延伸閱讀

知名迴轉壽司紐約開店 法拉盛、長島今夏開幕

知名迴轉壽司紐約開店 法拉盛、長島今夏開幕
紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃
街頭毆人搶劫搶劫 2匪皇后區法拉盛連犯4案

街頭毆人搶劫搶劫 2匪皇后區法拉盛連犯4案
40路和王子街路口水管爆裂 商家生意受損

40路和王子街路口水管爆裂 商家生意受損
法拉盛花店好忙 少年老人表情意

法拉盛花店好忙 少年老人表情意

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32
法拉盛一手房及二臥室公寓全區銷售最高，圖為法拉盛正在建設的新樓盤。（記者鄭怡嫣/攝影）

房市報告 紐約法拉盛新屋、雙臥公寓看俏

2023-02-13 07:26

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口

劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口