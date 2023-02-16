飛躍教育特設一對一申請大學輔導班

飛躍教育學生認真專注聽講及熱烈討論。

華埠 飛躍教育 (Leap Education)特設一對一申請大學輔導班，指導學生撰寫突出個人特色的大學申請書，作為進入名牌大學的敲門磚與不二法門。

飛躍負責人趙愛麗老師(Ms. Eileen Zhao)說，多年來，該校謝老師帶領斯坦福大學、耶魯大學 、哥倫比亞大學和哈佛大學的精英尖子，與準高中畢業生分享申請名校要訣，並指點如何撰寫申請大學文書的竅門，成功引導不少華裔學生美夢成真，實現升入理想名校的心願。

趙老師說，大學時期她曾修習幼教學科，畢業後也有兩年幼教經驗。其後，她從事醫療和金融界工作多年，取得了寶貴的管理經驗。她的綜合多元的經歷背景，使她深深體會到，廣泛的知識和良好的語言表達能力就是成功的跳板。這幾年，趙老師的三個小孩先後以優秀的成績自亨特高中畢業，並考進哥大和耶魯，引起眾多家長的關切與好奇，希望可以得知個中關鍵與要訣，趙老師與謝老師也因此有了開辦申請大學特別班的想法。學生經老師悉心點撥調教、傾囊相授，均受益無窮、茅塞頓開，掌握了撰寫大學申請書的技巧，大幅提高了進入名校的機率。

除了指點申請大學寫作技巧外，飛躍教育同時開辦特色課程，包括SAT初級班和強化班，各科補習包含英文文學、化學、物理、生物、數學、電腦編程、世界和美國歷史、西班牙語、法語、特殊高中SHSAT/亨特初中衝刺班，兼有州考準備班、寫作強化班、閱讀提升班、數學競賽班、小學天才生應試、早期兒童閱讀啟蒙班、暑期/課後班及一對一輔導。