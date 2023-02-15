巴西野花牌綠蜂膠世界公認頂級品質

巴西野花牌綠蜂膠目前已獲全球數十個國家的衛生部認證，安全有效、熱銷各國。

巴西 野花蜂業國際有限公司Apiario Silvestre，是巴西歷史上第一家用現代化科技提取優質綠蜂膠的跨國公司。自1982年成立以來，該公司將自然造物與人類科技結合，不斷超越自我，在國際市場上牢固樹立了蜂膠界的領導地位。

巴西野花牌綠蜂膠有著世界公認的最高品質，其中之一的原因就是使用的原料非常好。巴西地域遼闊，處熱帶地區，有著被稱爲「地球之肺」的亞馬遜叢林，是整個地球上唯一一片未被人類破壞的大型原始森林，成爲穩定全球氣候和環節變化的中流砥柱，因此可供給蜜蜂採集蜂膠的花源和膠源非常豐富，沒有任何空氣、水源、土壤方面的工業、農業、農藥之類的污染。多年來，野花公司與蜂業界結成良好的合作關係，全巴西95%以上的極品野生綠蜂膠原料都被野花公司購入，以確保生産出最高品質的野花牌極品綠蜂膠，保證國際市場的供應。此外，因爲野生極品綠蜂膠産量有限，野花公司自2001年起便決定，所有GC、HPLC技術所檢驗出的Class A等級純野生極品綠蜂膠均只供出口國際市場。

巴西農業部於1956年委託生物學家Dr. Kerr博士改進巴西蜂種，他當年引進了30多群非洲種「塞內加爾蜜蜂」，其間因其中26群蜂脫離蜂箱，飛進了聖保羅郊區的森林後和當地蜜蜂雜交，産生了一種非常強悍兇暴的非洲種殺人蜂。這種殺人蜂能比普通本地蜂更快、更有效地傳授花粉和採集花蜜，因此使巴西的蜂蜜産量由原來的幾千噸增加到1993年的4萬噸。此時的「殺人蜂」儼然成為了巴西的國寶，國際市場爭相出高價收購這種蜜蜂。

巴西Apiario Silvestre野花牌綠蜂膠規模龐大、占地超過4萬平方米、選料極其嚴格，所有出口北美、加拿大市場的産品均採用了國際最先進的無酒精、超臨界、超高類黃酮專利技術，全程需要經過1-2年無氧狀態下的優化萃取而成，對生産過程和成品實行嚴格把關和品質監控，通過GC氣相色譜儀、HPLC液相色譜儀、質譜儀、電感藕合等離子體光譜法(ICP)、X熒光分析、中子活化法進行質檢和有關組分分析。

健康專家建議，吃蜂膠一定要吃液體溶劑型蜂膠產品。巴西野花牌綠蜂膠以「永不打折扣」的品質承諾，將最安全、最有效的高品質蜂膠溶劑產品獻給所有渴望健康的朋友，積極正面地傳播 正確的健康理念。不久前，在野花牌綠蜂膠通過世界權威機構美國FDA獨立認證實驗室進行的87項安全性檢測 之後，又通過了美國宇航局質量檢測HACCP的雙重認證，成為了北美市場上唯一一個可以被帶入太空食用的液體蜂膠產品。

巴西野花牌綠蜂膠專業醫學 顧問免費諮詢熱線：866-690-4888 ；野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理紐約銷售處地址：136-17 39th Ave., #1b, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛39大道，飛越皇后1樓左手邊）；電話：718-461-2988，北美免費長途：866-690-4888，電郵：[email protected]，訂購網站：www.royalnatural.ca。