羅德島Bally's Twin River百利賭場SpaLight韓式水療中心新張。

位於羅德島的百利林肯賭場(Bally's Twin River Lincoln)度假村的「溫泉之光」——韓式水療中心日前隆重新張，將為賓客提供一個包括桑拿按摩、面部護理、皮膚護理、美容美髮等全方位放鬆心身、恢復活力的靜修之所。

佔地14,000平方英尺的SpaLight水療中心緊鄰Bally's賭場酒店入口，循韓國傳統浴室 (Jimjilbang) 的啟發，Spa Light提供最先進的桑拿浴室、溫水和冷水池、休閒室、按摩療法、餐飲和美容服務。水療中心內有獨立的男/女士儲物櫃房間，水上運動設施包括：活力池、熱水浴池、冷水池、蒸汽浴室，另有五間理療室、休閒室、一間男女混合桑拿浴室和一間臥室，提供包括芬蘭式桑拿、翡翠室、喜馬拉雅鹽室和冰室四種體驗。

在水療中心，顧客會發現以自然為靈感的設計元素，有助於顧客放鬆和恢復活力。牆面和地板均採用天然木材和石材飾面，以天然茅草裹覆玻璃分隔板，再配合自然主題定製素雅牆紙，營造舒適感覺。

百利林肯賭場度假村副總裁兼總經理Tony Rohrer表示：「我們很高興為我們的客人和周邊地區開設這個提供全方位服務的水療中心社區，新的SpaLight - International Spa將提供一系列服務，包括按摩、面部護理、皮膚護理、美容服務、豪華圓頂桑拿以及設有各種溫度池的韓式澡堂。這正是我們擴展計劃的基石，已於今年開春全面完成，並清楚地表明我們致力於為我們的客戶提供全面且便利的服務。」

此外，該水療中心也向客戶提供專門的菜單和用餐區，有特色韓國料理，如辣味韓國拉麵、排骨、石鍋拌飯、炸豬排、烤肉和豆腐燉，同時還有配有冰沙和水果的果汁吧飲料。完整的水療服務、菜單和營業時間，可瀏覽網址：www.kspalight.com。

羅德島百利總裁Craig Eaton稱：「新增的豪華水療中心履行公司根據Marc A.克里薩富利經濟發展法。林肯賭場長期以來為集團的旗艦財產，我們為我們在羅德島的根源感到自豪。我們向我們的合作夥伴羅德島州 承諾，我們將不斷探索增加財產價值和增加收入的方法，顯然，這個佔地14,000平方英尺的高端水療中心的開業將有助於實現這兩點。」

羅德島建築業委員會主席Michael Sabitoni表示：「百利集團為羅德島人創造了一個令人驚嘆的美麗設施，這令我感到非常自豪。我們感謝Bally給予我們會員的信心和信任，對於這種夥伴關係，它使我們能夠繼續擴大這個至關重要的全州範圍的標誌資產。」

Bally's Corporation是一家全球性的賭場娛樂公司，其業務範圍不斷擴大，還包括在線體育博彩和iGaming產品的渠道存在。該公司目前擁有和管理著10個州的15家賭場以及科羅拉多州的賽馬場，並可以使用OSB在18個州獲得許可。它還擁有Bally的Interactive International，前身為GamesysGroup，一家領先的全球在線遊戲運營商；Bally Bet，一流的體育博彩公司平台；Bally Casino，一個不斷發展的iCasino平台。