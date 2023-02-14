我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美不要太天真

布碌崙撞人1死7傷…兇嫌被控謀殺 佛州租車想探川普

環亞會計稅務提供快捷申請税號免郵寄護照

紐約訊
環亞會計稅務提供最完整、全方位的報稅服務 。
環亞會計稅務提供最完整、全方位的報稅服務 。

擁有二十多年豐富經驗的法拉盛「環亞會計稅務」專精個人家庭報稅、公司會計稅務、公司成立、商業牌照、地保公證、50州E-file及申請ITIN個人報稅號碼（非美國居民但有報稅要求的人士，美國國稅局專設之號碼）等服務，為每位客戶提供合法、完整的報稅及相關諮詢。為擴大服務僑胞，該公司還提供快捷申請税號，免郵寄護照。

環亞會計稅務服務社區多年，提供專業的會計稅務服務。該公司於法拉盛及長島大頸設有辦公室，七天營業，提供最快捷便利的專業會計稅務服務。該稅務服務負責人特別提醒華人僑胞，為方便快捷報稅，報稅時請攜帶下列文件：家庭全部成員的名字、生日、社會安全號或稅號以及家庭住址；薪水單，如W2或1099表，也可選擇報現金；銀行利息單、紅利、股票、房屋買賣、房屋貸款、退休帳戶、托兒、捐款、大學學費等。如有下列資料也一起帶來：工作方面減項及支出、IRA、租金收入、失業金、州退款等。

環亞會計稅務中心可為全美50州的客戶報稅，業務廣泛遍及貿易、餐飲、營業、專業化/非營利組織等，包括：成立獨資公司、合夥人公司及有限公司、領取餐館/酒牌等商業牌照、設立會計制度、選擇商務軟體、提呈財務報表、審計報告、辦理公司所得稅/薪資稅和營業稅、受理公司買賣/變更/解散、為公司/餐館/衣廠/洗衣店報稅和退稅等。在個人家庭服務方面，該公司專長設計家庭省稅計畫，包括房屋買賣、子女教育、投資等。

需要注意的是，非美國居民但有報稅要求的人士申請ITIN個人報稅號碼時，由於沒有美國社會安全號碼SSN，但在美國境內有商業、房產租賃、資本利得或其它投資收入，該收入並沒有在美國和所在國制訂的雙邊稅務豁免協定規定之內，則均需要報非美國居民個人報稅。ITIN個人報稅號碼主要用途：1. 申報美國聯邦以及州稅，從而獲取應得的退稅。2. 申請銀行戶口、信用卡、手機、房地產貸款。3. 註冊公司，公司收入可分配股東報稅。4. 申請各類執照，如：理髮、美甲、美容、餐館衛生牌照等。5. 留下報稅記錄，證明不為美國政府造成負擔，對將來調整美國身份有益。申請個人報稅號碼可享受美國和其它國家的稅收優惠政策，亦符合美國國稅局有關非美國居民美境內收入合規定之要求，如合夥企業需要在會計年度進行K1（合夥人分配表格）的提交義務。許多非法移民即使有收入也往往選擇不報稅，一旦被發現逃稅，就要承擔罰款，因此提醒所有無法取得社會安全號的在美人士，都應擁有一個美國個人稅號，以保障自己的權益。

擁有20多年專業經驗、服務多元化的環亞會計稅務，至今擁有4000多位老客戶及1200多位商業客戶，深得華人朋友的信賴。環亞會計稅務中心的工作團隊經驗豐富，對每年最新的稅務資訊掌握全面，充分瞭解社區華人的需求，每單業務都認真細緻地對待。該公司特別擅長處理公司/個人稅務、迅速快捷的公司成立申請、合法免稅減稅等，公司會計人員與客人面對面溝通並瞭解情況及解釋相關條文，讓客戶清楚自己的權益，減少被稅務局查稅的機率。

若有任何會計稅務相關問題，歡迎洽詢環亞會計稅務公司(Liberty Accounting Services Inc)，地址：法拉盛羅斯福大道136-77號二樓；長島大頸地址：28 Middle Neck Rd, Great Neck, NY；電話：718-358-5800（七天）。

環亞會計稅務提供最完整、全方位的報稅服務 。
環亞會計稅務提供最完整、全方位的報稅服務 。

報稅 法拉盛 華人

上一則

布碌崙撞人兇嫌被控謀殺…曾8次被捕 佛州租車想探訪川普

延伸閱讀

紐約法拉盛商改區推新地圖 涵蓋交通、民生訊息

紐約法拉盛商改區推新地圖 涵蓋交通、民生訊息
關注心理健康 黃敏儀辦兩場急救培訓

關注心理健康 黃敏儀辦兩場急救培訓
紐約客談／花旗球場開發：賭場的利弊

紐約客談／花旗球場開發：賭場的利弊
黎潔瑋 接掌紐約台灣同鄉聯誼會

黎潔瑋 接掌紐約台灣同鄉聯誼會
賣槍毒給臥底 等待量刑期間再犯 華男判囚逾十年

賣槍毒給臥底 等待量刑期間再犯 華男判囚逾十年

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
一名華婦日前與家人外出用餐，家裡遭入室盜竊，偷走數百元的珠寶。圖為本臣大道，僅為示意圖，非案發住宅。(截自谷歌地圖)

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

2023-02-11 11:28
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27

超人氣

更多 >
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡
李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排

李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排