St. Jude Children's Research Hospital推出達45,000平方英呎的家庭活動區AbbVie為家庭活動區慷慨捐贈500萬美元

St. Jude Children's Research Hospital®及全球知名生化大藥廠AbbVie共同推出一個斥資數百萬美元的家庭活動區，這是這家醫院兼研究的機構有史以來第一個沒有治療與臨床人員的樓層，為病患及家屬提供一個如同在家般的空間，讓他們可在等待看診時能有個可歇息的舒適空間，讓病童可以有個鍛煉腦力甚至激發想像力的學習場所。

這個面積達45,000平方英呎的活動區位於St. Jude Patient Care Center二樓，是由AbbVie在2018年承諾提供此一歷史性的資金所興建。AbbVie所捐贈的款項支付了家庭活動區的設計與建造，還包括計劃的營運。此外，這筆善款還用來支付病人家屬的非臨床服務，例如可在家庭活動區繼續進行的音樂療法及學校課程。

St. Jude總裁暨執行長James R. Downing (M.D.)表示：「兒童癌症 及其他重大疾病的治療往往會持續幾年時間， 家庭活動區將有助於緩解這段艱辛的歷程，為長時間在醫院中的病人及家屬提供一個可休息的地方。這個先進的樓層旨在提供一套完善的便利設施，以滿足一個家庭的所有需求，無論是安靜的環境、遊戲空間或在他們等候過程中的任何需求。」

將在2023年2月7日開幕的家庭活動區具有以下特色：

• 為St. Jude School Program by Chili's 提供從幼稚園到高中的全新教室，包括一間科學實驗室及圖書館；

• 可安靜閱讀的閱讀角落，以及音樂與美術工作室；

• 容許漫天想像、設計、建造的創客空間，包括一個會發出各種色彩的光、如同氣球 般的天花板；

• 室內及室外遊戲區；

• 供家屬在等候看診時可休息或放鬆的私人房間；

• 供應咖啡 及點心的咖啡店，讓病人家屬可在此聊天和歇息；

• 使用彩繪玻璃裝飾的神聖空間，提供一個可省思、禱告、冥想的安靜地點；

• 為滿足家屬特殊需求所提供的集中式病人及禮賓服務；

• 供病人與家屬諮詢委員會開會、家長課程等活動的活動空間；

• 家長同伴指導會面區、技術支援中心、育兒服務等。

AbbVie企業責任、品牌及傳播高級副總裁Tracie Haas表示：「本公司的使命在於提升病人的生活品質，我們很榮幸能透過創建這個新的家庭活動區來支持St. Jude Children's Research Hospital，讓病人及家屬可受惠於St. Jude提供的心理、精神、發展及社會支持等服務所帶來的福祉。當St. Jude的病人及家屬正在度過人生中最煎熬的時刻之際，AbbVie的捐款讓這個經過周全思考所設計的家庭活動區，為他們提供一個如同家一般的環境及舒適感。」

這個家庭活動區計劃是由Dr. Downing、St. Jude臨床護理人員及該院「病人家屬顧問諮詢委員會」成員提出的概念，他們表示，家屬在等候看診時需要一個可以休息放鬆及陪伴彼此的屬於自己的空間。臨床護理團隊向醫院的高層主管提出了讓醫院提供這種延伸整體護理的想法，他們與一家全球著名的設計思考公司IDEO合作規劃出一個可以解決這些具體需求的創新空間，最終的設計團隊包括ANF Architects、ICrave及Evans Taylor Foster Childress Architects。

該院的全國外展總監，同時也是St. Jude 創辦人女兒的Marlo Thomas，密切參與了室內設計的部分，並且親自選擇了從油漆的顏色、地板設計、燈飾，到地毯、沙發座椅等所有的細節項目。

Thomas指出：「父親當初創立St. Jude時，他的第一個使命是擊潰這個入侵病童身體的致命性兒童疾病。但是，他同時還想要治療好整個兒童並且照顧兒童的家人，這表示他們需要一個舒適、能過正常生活的地方，也就是一個有家庭氣氛的地方，讓他們可以在這裡對彼此建立更深厚的感情，彼此提供安慰。我們所做的每一個設計決定都是以病人的舒適感為出發點，無論是身體或心理。家庭活動區周全、富有創意的設計，充分展現出St. Jude所提供的全方位關懷。」

St. Jude Children's Research Hospital募款與宣傳機構ALSAC的總裁兼執行長Richard C. Shadyac Jr.表示：「我們非常感謝AbbVie團隊的每位成員，感謝他們的慷慨捐贈，這也充分展現出他們致力於協助病人家庭幸福的努力。正於慶祝St. Jude成立六十週年之際，我們非常感動看到這個計劃能付諸實現，別具意義。」

因為有來自與AbbVie一樣的捐贈者們的慷慨解囊，家屬們從未收到來自St. Jude的任何帳單，包括治療、交通、住宿或食物，一切免費，讓家屬可以專心照顧小孩的生命。

St. Jude Children's Research Hospital 是研究兒童癌症及其他危及生命疾病的先驅，引領全球瞭解、處理、治癒兒童癌症及其他危急生命的疾病，這所醫院是由全美癌症研究所(National Cancer Institute)指定的唯一針對兒童的綜合性癌症中心。從St. Jude在60年前成立以來，這家醫院所開發出來的治療方法已經將癌症兒童存活率從原先的20%提升到80%。St. Jude免費分享該醫院所研發的突破療法，因此凡是在St. Jude拯救的每個兒童，都代表著全世界的醫生及科學家都可使用這個知識來拯救成千上萬的更多兒童。若要瞭解更多詳情，請瀏覽：stjude.org，或透過@stjuderesearch，在社交媒體上關注St. Jude。

AbbVie的使命是發掘，進而提供創新的藥物，除了可解決今日的嚴重健康問題，更可處理明日的醫療挑戰。AbbVie努力對人類生命的以下幾個關鍵治療領域做出重大貢獻，分別是：免疫學、腫瘤學、神經科學、眼睛保健、病毒學、胃腸疾病學，以及Allergan Aesthetics產品組合中的產品及服務。請瀏覽：www.abbvie.com，或透過@abbvie，在Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、LinkedIn上關注AbbVie，以便瞭解更多詳情。

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