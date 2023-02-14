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鄧氏中醫為患者緩解癌症治療副作用

紐約訊

鄧氏中醫疑難雜症診所的鄧醫師指出，在治療癌症（腫瘤）方面，中醫可望緩解西醫治療所引發的副作用與不適，並有可能增強西醫的治療效果。

當下，人們的生活水準日益提高、衛生保健條件愈來愈好，然而令人費解的是癌症反倒成了常見病，病患數量有增無減，這是為什麼呢？鄧醫生分析，當今社會複雜，人們要同時面對社會、道德、環境、情緒、生活等林林總總的問題，且人們不能順應自然規律、無序爭貪，這些都可能是導致癌症的重要原因。

常見的癌症，依身體部位分為肺、胃、肝、大腸、胰腺、淋巴鼻咽、甲狀腺、子宮、乳腺、宮頸和前列腺癌等。根據聯合國衛生組織研究統計，癌症治療現狀是三分之一患者病症過重死亡，三分之一患者因過於緊張導致病情惡化死亡，只有剩下的三分之一透過治療延續了生命。

現代醫學治療癌症的手法不外乎手術、放療、化療、生物、冷凍、標靶治療等較激進的方法，固然殺滅癌細胞比較快，但副作用也大，放/化療後患者可能出現嘔吐不止、全身乏力、進食困難、免疫力急速下降等症狀。

華埠與法拉盛行醫十數年的鄧醫生表示，在西醫放化療期，如果中西醫結合並擷長補短，適度用中醫降低副作用，可望最大程度上減緩患者不適，同時有助提高患者生活品質及療效。鄧醫生解釋，千百年來，中醫治療癌症都是採取與癌症和平共處的方法，主要是平衡體內陰陽並正確運用辯證論治以提高自身免疫力，這是中醫最突出的強項。中醫提高人體免疫功能的原理在於誘導產生干擾素和白細介素、增強癌組織血液灌注量、減少細胞缺氧，從而提高放化療的敏感度。

鄧醫生提供以下兩個較典型的癌症例子供參考，但癌症病況因人而異，實際治療不能一概而論，所以請患者務必諮詢專業醫生後再做治療。

鄧醫師曾診治一淋巴癌患者。該患者於一年前做了淋巴癌手術，近期驗血發現病情復發。該患者全身乏力、面黯黃夾點白、惡寒、鼻塞流水涕、咽喉卡痰略咳、痰黃稠不多、耳鳴納可、大便2-3天一次偏硬、脈緊滑有力、舌質淡紅、苔黃薄潤。證屬：足太陽膀胱經證、手足陽明大腸胃經證、手足太陰肺脾經證。治方：葛根湯、柴胡龍牡湯、茵陳蒿湯、理湯加減，加昆布、海藻、三棱、莪術等，方開5劑，一劑日分三次，前後共十五診，基本上方加減、隨證治之。第五診時，患者去工作，十二診時經檢查大有改善，患者續服藥鞏固治療且生活規律，特別注意情緒與飲食。

鄧醫師另外經手一子宮癌患者，其子宮癌已擴散至淋巴。半月前，該患者在淋巴切除手術後的第一放療期間，嘔吐嚴重、失眠、貧血、盜汗嚴重，一晚要數度更衣。患者在做第二次放療前，經人介紹後致電鄧醫生，詢問中醫治療癌症方式。鄧醫師透過微信觀察患者舌質舌苔，判斷症狀：失眠、血色素高、盜汗、睡覺要換幾次衣服、納可、大便日一次偏硬、舌質淡紅、苔黃薄膩。證屬：手足陽明大腸胃經證、手足大陰肺脾經證、中氣運化功能失調。治則：枝茯苓丸（湯）、理中湯、桂枝龍骨牡蠣湯、白虎湯、大柴胡湯加減，加開胃消化藥。第二次放療開始，患者未嘔吐、可以入睡、食欲漸趨正常、盜汗消失、子宮癌（腫瘤）範圍有所收縮。患者暫停第三次放療，改服中藥50劑，症狀有所舒緩。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥與濃縮藥丸服務，患者以開水沖服，效果與中藥飲片相同。曼哈頓診所地址：90 E. Broadway, #2, NY, NY 10002（華埠東百老匯90號2室，近F、R、B、D、L、6號地鐵）；法拉盛診所地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，諮詢電話：917-330-3108。

癌症 手術 華埠

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