Kia EV6首款專用電動汽車佳評如潮 推出一年即獲得「年度最佳」稱號

Kia EV6首款專用電動汽車進入市場一年，佳評如潮。

日前，2022 Kia EV6在第41屆年度《汽車 週刊》駕駛員選擇獎中，被評為「年度最佳」；EV6還與其他三款頂級電動汽車一起獲得了「最佳電動汽車」獎。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示：「繼EV6一年前在美國推出以及高性能EV6 GT最近首次亮相之後，EV6迎來了重要的一年，我們很榮幸獲得《汽車週刊》頒發的這些獎項。EV6代表Kia朝著變革性的全球電動化戰略『S 計劃』邁出了重要一步，其面向未來的設計、專用的EV平臺和性能，給人留下深刻印象。」

為確定獲勝者，《汽車週刊》團隊根據價格、實用性、性能、燃油效率等因素，對近150輛汽車進行了評估。然後，工作人員會在各種生活方式類別中選擇最佳車型，從家用轎車到豪華轎車，再到大型功能車和皮卡，從該組中選出總體「年度最佳」。

《汽車週刊》的主持人兼創始人John Davis表示：「Kia對電動汽車並不陌生，但憑藉EV6跨界車，該品牌不僅利用了它的經驗，還開發了一款價格實惠的乘用車，它非常精緻、有目的性，駕駛起來也富有趣味，不僅僅只是全電動動力汽車。EV6讓人無法拒絕，其5門雙門轎跑車般的外形、平齊的門把手和獨特的LED照明等設計細節，使其成為造型領導者。然而，建立在專用EV 臺上，意味著通風的內部空間和非凡的前後空間，所有這些都採用超乾淨的佈局，完美融合了運動性和舒適性。由於近乎即時的油門響應和穩固的操控性，每款EV6車型都渴望充滿熱情的駕駛，簡直就是出色的突破性車輛設計！」

繼於2022年首次亮相後，EV6第一年在美國售出了20,000多輛。與2022年1月相比，2023年1月，Kia電動車 型的銷量增長了128%，反映了該品牌對電動化的承諾。預瞭解更多關於KIA的資訊，請參：www.KIA.com。