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紐約幼獅青少年管弦樂團 公告2023年三場年度音樂會演出

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團2022年年底在皇后區MS 158初中舉行耶誕音樂會，團方藝術總監方秀蓉（左二）出迎嘉賓——駐紐約臺北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩（右一）、經文處華僑文教服務中心主任陳永豐（左一）與醫師戎愛珍（右二）。
紐約幼獅青少年管弦樂團2022年年底在皇后區MS 158初中舉行耶誕音樂會，團方藝術總監方秀蓉（左二）出迎嘉賓——駐紐約臺北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩（右一）、經文處華僑文教服務中心主任陳永豐（左一）與醫師戎愛珍（右二）。

紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布2023年的三場重要演出，即三月師生才藝演奏會、六月臺灣會館音樂會以及林肯中心音樂會，切盼愛樂人士預留時間到場聆賞指教。

這三場音樂會舉行時間與地點排定如下：1. 師生才藝演奏會：3月25日周六下午4時，在法拉盛臺灣會館舉行；2. 臺灣會館音樂會：6月3日周六晚上7時，也在臺灣會館舉行；3. 林肯中心音樂會：6月17日周六晚上7時半，在曼哈頓上西城林肯中心愛麗絲‧塔莉廳舉行。

1998年成立的幼獅樂團，目前正在積極招募2023-24年新團員與新血，對象為10至18歲青年學子，需具備學習樂器經驗，包括：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器。

出任該團音樂總監、指揮暨弦樂指導的是鍾啟仁老師，其他指導老師尚有打擊樂林季靜、銅管張若葳、木管廖信惠、鋼琴張紀葳、弦樂黃東瀛以及室內樂洪莉玲。

藝術總監方秀蓉說，該團秉持「服務社區，作育英才」和「幼吾幼以及人之幼」的理念，廣泛在社區各個機構與團體舉辦音樂會，舉凡圖書館、公園、學校以及耆老、醫療與復健中心，都可以看到該團團員上臺表演的活躍身影，為社區帶來正向的朝氣與活力。

該團舉辦音樂會，普獲多位政要長官的支持與鼓勵，包括駐紐約臺北經濟文化辦事處大使李光章、經文處華僑文教服務中心主任陳永豐、紐約州參議員劉醇逸、紐約州第十六選區參議員史塔文斯基、紐約州眾議員愛德華‧布朗斯坦與紐約市市議員黃敏儀等。

聯絡紐約幼獅青少年管弦樂團，請電： 347-306-2511，洽行政總監張俊生；或電：917-912-8288，洽藝術總監方秀蓉。MS 158初中甄試及排練，地址：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361，請務必預約。網址：www.youthorchestra.com，電郵：[email protected]

幼獅樂團音樂總監暨指揮鍾啟仁。
幼獅樂團音樂總監暨指揮鍾啟仁。

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