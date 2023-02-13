Firstrade第一證券 推出免費線上投資講座

領先的零佣金美國網路券商Firstrade第一證券 ，推出線上投資 知識講座，內容詳實，免費面向全體投資者，不限投資經驗，大受歡迎。往期的講座都已上傳至油管Firstrade頻道，方便大家隨時觀看。

Firstrade第一證券目前有兩個講座在進行：

1. 【美股期權早班車】

週一至週五，美東時間上午8:45至上午9:30。大家可以學到：如何觀察大盤以及使用個股與期權使您的投資組合受益；與成員和Firstrade的團隊分享交易理念和策略；如何在當前市場環境中實施期權策略。

2. 【期權101系列講座】

週三，美東時間上午8:45至上午9:30，一個月兩次。隨著近日市場波動，該講座將在每期即將到來的主題上關注美股大盤，並講解如何在這些市場條件下利用期權極客(OptionsPlay)制定爆炸性期權策略。

為了簡化註冊過程，大家只需註冊一次即可加入所有線上教育講座。

去年Firstrade第一證券成為美國第一家提供加密貨幣 交易的傳統網路券商，全美用戶都可以開始使用這項服務。隨著加密貨幣市場持續蓬勃發展且愈趨成熟，越來越多的交易者尋求不同於以往的投資機會，許多原本只投資傳統證券的投資者也開始透過加密貨幣豐富化他們的投資組合。Firstrade全新的平台融合了所有投資產品類型，其交易界面之間的共通性，也讓投資人在操作上更加快捷方便。通過在一個平台內提供美股/ETF、期權、共同基金、固定收益和加密貨幣交易，投資者可以最低的成本輕鬆管理他們的投資。此外，加密貨幣一年365天、一天24小時都可以交易。

Firstrade強大的交易應用程序具有簡單易用的界面，清楚的標示及選項將各個投資產品、加密貨幣幣種及其相關信息劃分開來，即使是剛入門的加密貨幣交易者也可以輕鬆操作。Firstrade的加密貨幣界面還包括了免費的實時報價、各幣種介紹/相關資料、歷史圖表/數據以及即時新聞等，幫助投資者做出更明智的交易決策。

Firstrade提供37種最熱門的加密貨幣，包括比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、卡爾達諾(ADA)、狗狗幣(DOGE)、柴犬幣(SHIB)、恆星幣(XLM)、Decentraland(MANA)和Solana(SOL )等，未來將會於每個月添加更多幣種。Firstrade用戶可以最低1美元的價格買入或賣出零碎或整個加密貨幣，並可以利用即時現金購買力獲得資金用於交易。

Firstrade第一證券是一家領先的美國金融科技網路券商，透過其移動應用和網路平台提供股票、ETF、期權、共同基金和固定收益全部零佣金交易。第一證券提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。第一證券致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位，自1985年開始便一直是SEC（美國證券交易委員會）、FINRA（美國金融業監管局）、SIPC（美國證券投資者保護公司）的成員；更多信息請訪問 ：http://www.firstrade.com/。

Firstrade平台上的加密貨幣交易由Firstrade Crypto LLC與APEX Crypto合作提供服務。加密貨幣不是證券，也不在FDIC或SIPC的保險範圍內。加密貨幣的執行和託管服務，由ApexCrypto LLC(NMLS ID: 1828849)通過Apex Crypto LLC和Firstrade Crypto之間的軟件許可協議提供。

Firstrade第一證券往期的講座都已上傳至油管Firstrade頻道，方便大家隨時觀看：https://www.youtube.com/user/FIRSTRADE。