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聖瑪麗蛋糕坊帝國大廈新春點灯活動 情人節各式精緻蛋糕接受預訂

紐約訊
高貴典雅的白天鵝，祝全天下有情人感情無瑕、同心永結！
高貴典雅的白天鵝，祝全天下有情人感情無瑕、同心永結！

唯一曾榮登紐約時報報導，今年更是紐約帝國大廈新春點灯活動邀請商家的「聖瑪麗精緻蛋糕坊」，現正推出情人節蛋糕預訂，各式精緻造型的情人節蛋糕、純白耀眼的白天鵝蛋糕是情人節不可缺的！聖瑪麗蛋糕不僅精緻、口味豐富、選擇性多，其製作的布丁、椰果更是獨具風味；嚴選天然食材，口感清甜而不油膩，特別合適現代人追求健康又不忘品味美食的原則。來一趟聖瑪麗精緻蛋糕坊，僑胞將驚喜地發現店內處處與別家餅店不同的多樣化產品及別出心裁的各式網紅西點。親臨聖瑪麗蛋糕坊，您將會愛上這個甜到心窩裡的西點屋。

作爲紐約地標的帝國大廈，在過去40多年裡一直通過不同顔色的燈光來紀念各種節日和事件。今年在農曆癸卯兔年來臨之際（一月二十日周五），再次以「中國紅」在帝國大廈頂端點亮。儀式當天，由中國駐紐約總領館黃屏夫婦及帝國大廈集團代表馬爾金舉辦新春彩燈點亮儀式，這是疫情爆發以來首次恢復線下舉行。

作為帝國大廈新春點灯活動唯一受邀的中國商家，聖瑪麗全體員工無不歡欣鼓舞。受此殊榮，聖瑪麗蛋糕坊不負厚望，全力以赴地設計了多種精美糕點及飲品，其中深具中國年味的「紅綠玉免大禮包」更是吸引了眾人的目光，充滿喜氣意喻、紅紅火火的紅玉兔以及有著清新雅致意喻、福壽長青的綠玉兔，造型討喜可愛、巧奪天工。聖瑪麗招牌乳酪杯子蛋糕、珍珠奶茶飲品等多項商品與帝國大廈第86層的紅燈籠、福字和年花相結合，在充滿農曆新年氣氛的觀景台上成就了一場完美的中美美食外交。

聖瑪麗精緻蛋糕坊地址：133-57 41 Rd., Flushing, NY 11355；訂購專線：718-460-8800。

年味十足、造型討喜的玉兔福袋，讓首家受邀帝國大廈點灯活動的聖瑪麗蛋糕坊廣受矚目。
年味十足、造型討喜的玉兔福袋，讓首家受邀帝國大廈點灯活動的聖瑪麗蛋糕坊廣受矚目。
年味十足、造型討喜的玉兔福袋，讓首家受邀帝國大廈點灯活動的聖瑪麗蛋糕坊廣受矚目。
年味十足、造型討喜的玉兔福袋，讓首家受邀帝國大廈點灯活動的聖瑪麗蛋糕坊廣受矚目。

美食 紐約時報 疫情

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