31年老字號 HAN BAT正宗韓國料理 韓式烤肉火鍋牛骨湯專賣送鍋蒸飯

著名的老字號HAN BAT韓國料理(Han Bat Korean Restaurant)位於曼哈頓 中城，服務紐約客超過31年。該韓式料理正宗傳統，以菜色豐富多樣、味道正宗鮮美、便宜大碗等特色，讓食客們一再回味流連。為賀新年到來及開業進入31年，該餐廳於每日上午11:30至下午5點推出回饋活動，點一份主食送一單鍋蒸飯、點火鍋送二單鍋蒸飯，讓食客品嚐現蒸的美味米飯，吃得幸福、吃的滿意！

HAN BAT正宗韓式料理除了被多家美國主流媒體的美食 專欄報導外，每日新聞報(Daily News)曾給予主廚榮獲四顆星的評價並大篇幅介紹該餐廳。紐約時報(New York Times)也在報導中特別描述了餐廳內多項獨家道地的韓國菜色及細緻的烹飪方式，並被稱作「$25以下就可享受到的美味」。該店細心的服務態度及平實的價格抓住了忠實饕客的胃，故在美食競爭激烈的曼哈頓能長久經營到今，更實屬難得。該店多年來亦廣受華裔 食客的讚賞和長期惠顧支持，並入選網紅紐約行必到必點韓國料理，而該店的其他熱門菜還有日前在微博中被大力稱讚的部隊火鍋和牛肚腸火鍋，味美料足。其米腸湯日前也入榜，成為必點菜選之一，而其清蒸五花三層肉、人蔘雞湯和牛骨湯等，都是多年來受歡迎的美食。為了更好地服務華裔老饕，該餐廳特聘多位精通中韓英三語的工作人員，提供最周到的飲食服務和體驗。

HAN BAT多年來最出名的好料牛骨湯，由大廚每日選用新鮮牛大腿與臀骨，每日24小時大鍋文火不停，不加任何調味天然熬煮，故湯頭鮮甜不膩、奶白甘美，被韓國人稱為頂級「元氣湯」。該店著名的烤肉都是每日精選的上好肉品，其中最受歡迎的五花肉是主廚精選肥瘦參半的上好肉品，整條切厚片後直接在鐵板上煎烤，讓肥油經過高溫流出，不僅可滋潤瘦肉部分，還能去除肥肉的油膩感，保留豬肉鮮甜香嫩的特性。店內的人蔘雞湯由主廚精選蔘隻除味，再加上紅棗粟子等補料慢熬而成。

HAN BAT的主廚有著超過40年的韓式料理經驗，多年來亦精研中式料理，在美開業後還研究如何用美國可得的最新鮮辣椒和韓國的乾辣料混合，做出純正道地的韓國味。該主廚烹製的菜品辛辣又不刺口，每道菜都有不同的口感；主廚廣集美食料理食譜，研製多味特殊小菜，即使是泡菜也用不同的配料醃漬，控制不同的漬期，讓食客除了能享有熟悉的美味外，亦能有嚐新的驚喜，這是HAN BAT主廚31年來一直堅持的最高烹調準則。