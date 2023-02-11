紐約「鳳妃堂」專業技術為稀髪族帶來無限生機

紐約「鳳妃堂」專業技術，為稀髪族帶來無限生機。

鳳妃堂為稀髪一族帶來喜訊，特聘專業紋髪技師增設紋髪服務。紋髪專業術名稱為SMP(Scalp Micro Pigmentation)，正確學名可稱頭皮微色素著色技術，又稱醫療性髪際線紋繡技術、頭皮紋繡技術、毛囊仿真技術，簡稱紋髪。

紋髪利用色素著色於乾頭皮皮膚真皮層上，從視覺上改善脫髪後帶來的形象影響。紋髪不是制止脫髪，而是一種美化頭皮和髪量的新興技術，讓稀疏的頭頂看起來頭髪濃密，讓脫髪無髪的地方看上去更像擁有真的頭髮，避免了脫髪的尷尬，讓患者重新拾回自信。人們可以把紋髪的技術想象成紋眉，紋眉技術於多年來不斷發展，讓愛美的女士在短期內眉毛變得更加美麗娟秀。現時紋髪技術也可改善脫髪問題，是非常有效的方式，讓頭髮濃密「再生」。

紋髪一般面對的7大問題：

Q：紋髪時痛不痛？

A：不會痛，大部分的人甚至會在療程進行中睡著。

Q：紋髪對身體和毛囊有沒有損害性？

A：色彩醫美的專業毛囊紋繡師，會採用產自加拿大的純天然色料進行紋髪，安全可靠、色料不變色，對身體不會產生損害作用。

Q：看網上有些案例做出來的紋髪都是黑烏烏的，真正紋出來的頭髮是否會看起來不自然？

A：如果毛囊紋繡師的技術不到位，就會產生黑烏烏的觀感，產生又大又黑的圓點，不僅不自然且毫無美感。

Q：紋髪是越黑效果越好嗎？

A：當然不是！專業毛囊紋繡師會根據每一位顧客的需求量身計算，配合採用不同濃度的色料，將色料濃度顏色調配至完美的效果。

Q：甚麼人適合紋髪呢？

A：只要有髪量稀疏問題的人士（包括髮縫寬、斑禿、謝頂、禿頭、髪量稀少），都是適合紋髪的。

Q：紋髪是不是只能剃光頭，女士紋髪也需要剃光嗎？

A：女士們不需要剃頭，做紋髪可以使得本身的髪量顯得更充盈。

Q：紋髪真的有說的那麼逼真嗎？紋完就像真頭髮一樣？

A：非常逼真，與真髪的相似度達到99%。溫馨提醒，現在有相當大一部分的NBA球星都是紋髪的忠實粉絲，是不是沒看出來他們的頭髮是紋上去的？

據負責人張茜(Ci Ci)表示，公司近期投資 三十萬美金，增購美國上市公司名廠Cutera生產的祛斑王超皮秒pico way祛斑儀，能迅速祛除黃褐斑、雀斑、曬斑、肝斑、妊娠斑、老人斑等。為感謝客戶長期的支持與愛護，該中心特別舉辦「春季回饋大優惠」酬賓活動，各種美容微整項目應有盡有，儀器全是正牌公司出品，可讓客戶恢復美麗年輕。該中心提供：1. 皮秒激光：美白嫩膚，有效袪除雀斑、曬斑、內分泌斑、黃褐斑、老年斑、疤痕等。2. 德國PRT免開刀美眼療程：袪黑眼圈、眼袋、淚溝。3. 超聲刀拉皮送全臉埋線提升：肌膚緊致年輕。4. Titna 3D光波緊膚：似十年青春一次拉回。5. 特效水光針：保濕美白，是很火的皮膚美容方式，能有效改善皮膚的乾燥問題，有補水、嫩膚、緊膚、改善細小皺紋、淡化色斑的作用。6. 鐳射脫毛：可永久脫毛。7. truSculpt減肥：truSculpt 3D電波溶脂減肥塑身儀，採用美國專利電波探頭，是Cutera上市公司出品的全球領先的鐳射美學設備，具有瘦身、塑形、緊實三重功效，可以改善雙下巴、手臂、側腰、腹部、臀部、大腿等肥胖 部位。8. 特效袪肚腩中藥減肥：高科技儀器配合中藥灌腸排毒，內外兼治讓您健康減肥瘦身。

為求最高醫美效果，「鳳妃堂 」不斷精研引進更超值的醫美項目，禮聘著名的整形美容專家Joel Shahar M.D.，為顧客精心打造個人專屬的美好身段及青春容顏，並加強陣容禮聘醫學 博士Zhi Gong Yang共同主理。

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