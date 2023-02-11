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華埠客家食府「客棧」獲主流新聞網好評

紐約訊
現代優雅的華埠客家食府——「客棧」。
現代優雅的華埠客家食府——「客棧」。

開業不到一年的紐約華埠客家食府「客棧」，新年前被主流媒體Digital Journal評為紐約十大中餐廳，與歷史悠久的順利園、南翔小籠包等相比肩，短短數月客棧的進步不可謂不神速。日前ABC電台專訪華埠新年傳統，亦在「客棧」進行。

Digital Journal的文章評論：「曼哈頓唐人街新開張的客家菜館『客棧』，為傳統客家菜餚注入了現代優雅氣息，其菜單以家常客家菜餚為特色，注重高品質的食材和技術，既舒適又美味。」

「客棧的亮點包括客家鹽水雞、客家釀豆腐和客家紅燒五花肉。客棧擁有兩層裝飾高雅的樓層和私人包間，是大小團體的完美選擇。其中最受歡迎的大型聚會菜是客家盆菜，這是一種大型家庭式肉類、海鮮和蔬菜盛宴，集有各種經典的客家風味。

「客棧」是華埠的一家客家菜館，除了受廣大客屬鄉新喜歡外，亦廣受大眾歡迎。餐館負責人表示，客棧主打傳統客家風味，經典菜式包括客家燜鴨、客家鹽水雞、客家釀豆腐、客家過橋豆腐、養生老火燉湯等菜式，出自於客家菜式風味做法，同時亦供應龍蝦、大蟹等各類生猛海鮮粵菜，如龍蝦炒糯米飯、北菇海參花膠菜膽、香煎大龍利等。

客棧價格實惠親民，承接預訂私房宴席。「客棧」裝潢雅致、有品味，是家族聚會、壽筵喜宴、商務派對等聚餐的好去處之一。地址：11 Division Street, New York, NY 10002；預訂熱線：212-941-6888；網址：www.hakkacuisine.nyc；微信號：hakkanyc；電郵：[email protected]

現代優雅的華埠客家食府——「客棧」。
現代優雅的華埠客家食府——「客棧」。

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