艾姆赫斯特惠嘉綜合診所隆重新張 名中醫教授王娜親自主理

紐約中醫學院陳業孟院長、海派朱氏婦科第三代傳人朱榮達以及多名業內人士參加了惠嘉綜合診所的開張剪綵活動。

由紐約中醫學 院教授王娜主理的惠嘉綜合診所，日前於艾姆赫斯特(Elmhurst)隆重開張，紐約中醫學院陳業孟院長、海派朱氏婦科第三代傳人朱榮達以及多名業內人士前往參加了開張剪綵活動。

王娜中醫師來美前曾獲得上海交通大學免疫學碩士學位，並畢業於紐約中醫學院，獲得針灸及中醫藥雙碩士學位，畢業後更師從著名的海派朱氏婦科第三代傳人朱榮達先生。王娜中醫師現擔任紐約中醫學院針灸及中藥專業教授，具有紐約州針灸及按摩執照。她精通中醫理，熟稔藥理，擅長運用針灸、中醫藥方脈及推拿治療等，對內科、婦科、兒科等各種疑難病症，尤對是心腦血管疾病、中風 後遺症、腸胃道疾病、過敏、濕疹、三高 、各種痛症、不孕症等有顯效。王娜中醫師對於新冠(Covid)後遺症的康復治療顯著，還可以通過針灸、中藥、推拿等方法，幫助民眾增強免疫力、補氣養血、緩解疲勞、延緩衰老、調整不安情緒，既是治病也是養生保健，與西醫殊同歸途。

該診所特邀海派朱氏婦科第三代傳人——國寶級中醫泰斗朱榮達先生坐診。朱榮達先生的祖父朱南山於1936年在上海創辦了上海新中國醫學院，是朱氏婦科創始人；其父親朱小南是朱氏婦科第二代傳人，其大姐國醫大師朱南孫為第三代傳承人，聞名華夏。朱氏婦科流派歷經百年、歷史悠久，有著深厚的文化內涵和文化底蘊。朱榮達先生具有豐富的治療婦科各種疑難病症的學識經驗，主攻婦科，善治婦科經、帶、胎、產諸病，專治疑難雜症，為患者解除病痛。

為了方便華人同胞及廣大患者就醫，該診所選擇在艾姆赫斯特(Elmhurst)開設診所，附近即有大型超市、餐館、麵包店，也有停車場和公車站，為前來就診、問診的各位女士/先生提供了方便、快捷、舒心、良好的環境。該診所接受部分保險，自費者可優惠，歡迎前往諮詢問診。

惠嘉綜合診所地址：82-75 Broadway, Elmhurst, NY 11373；諮詢電話：631-598-9928、718-987-8518；營業時間：每週七天營業，每天上午9:30至下午5:30；朱榮達先生坐診時間：每週三上午10點至下午3點；網站：https://www.acarefamilyclinic.com。