我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

黃金72小時已過 土耳其強震後死亡人數升至逾1.5萬

信心商業駕照學校免費申請商業駕照考試和培訓

紐約訊
信心商業駕校的學員在法拉盛租用的場地進行封閉培訓，該校是紐約市唯一一家擁有自己專屬培訓場地的駕校。
信心商業駕校的學員在法拉盛租用的場地進行封閉培訓，該校是紐約市唯一一家擁有自己專屬培訓場地的駕校。

擁有貨櫃車、巴士、汽車、摩托車全部教練資質的唯一華人教練李健(Jacky Li)經營的信心商業駕校(J&S Reliance Driving School)，因秉持高標準、嚴格要求的高品質教學，考試通過成功率高，獲得政府指定的商業駕駛員培訓機構授權。

信心商業駕照學校提供協助給符合資格者申請A貨櫃、B/P/S貨車與巴士牌的技能培訓費，學成後攜手紐約市人力資源機構終生引薦工作；工作資源包括：校巴、貨運、公車、機場運輸、接駁車、UPS和郵局等工作，有工會、工資高、福利待遇好、英文要求不高。為緩解大家的資金壓力，J&S與貸款機構簽約合作，首家推出分期付款學駕照計畫，符合資格者可享受0至36個月零利息分期付款。

Jacky表示，紐約市對於中低收入者有很多專項就業培訓計畫，不受年齡限制，但多數都被其他族裔佔用，而華人知之甚少，所以希望借此機會讓更多華人瞭解並收益。

Jacky於2008年與朋友一起開設了駕駛學校，翻譯並編印了首份中文摩托車試題，通過不懈努力，於2009年獲得了紐約州交通廳許可，設立了中文摩托車筆試專場，成為全美首家合法採用中文作為考試的摩托車駕校，使千余僑胞受惠，獲得了他們夢寐以求的摩托車駕照。在那之後，Jacky曾經嘗試推廣商業駕照中文化，雖經多方努力後紐約州同意採用中文，但由於商業駕照屬於聯邦管制，英文是唯一指定語言，因此不同意降級使用中文考取駕照，所以即使在州內考取了商業駕照，日後也無法成功轉入其他各州。況且，僅是筆試用中文，路試依然要用英文考試，權衡利弊之後Jacky放棄了這條路，翻譯編寫了筆試複習題和路試車檢教材，用最簡單的方式成為華人首家採用中英雙語教學的紐約巿政府成員，幫助更多人快速合法地拿到商業駕照。

多年來的教學體驗讓Jacky發現，在路邊學車既危險又浪費時間，來往的車輛會讓學員分心，等待時間過長又浪費了學員的學車時間，於是Jacky額外出資在交通方便的皇后區法拉盛租用場地進行封閉培訓。

突如其來的疫情使運輸行業市場需求猛增，因為貨運行業的發展，美國至少還需五萬名貨車司機，駕校也時常收到貨運公司的來電和郵件，尋求駕駛司機。貨運司機對於語言的要求不是特別高，但辛苦是事實，Jacky建議在身體健康的情況下辛苦工作幾年，為以後的生活奠定良好基礎。新司機如在語言上有障礙，找工作時可從副駕做起，積累一些經驗後再成為獨立主駕。

信心商業駕校(J&S Reliance Driving School)辦公室地址：98-07 Astoria Blvd, 2FL, East Elmhurst, NY 11369；報名電話：718-205-6789、347-269-4001。

駕照 華人 紐約市

上一則

華爾街證券期貨俱樂部 舉辦2023年迎春酒會

下一則

「長島華人療養院」 短/長期護理、短/長期復健服務

延伸閱讀

再准大麻證 紐約州增至66零售商

再准大麻證 紐約州增至66零售商
張德海律師談紐約州無爭議離婚

張德海律師談紐約州無爭議離婚
26歲四川打工妹 組5人摩托車隊千里騎行回鄉過年

26歲四川打工妹 組5人摩托車隊千里騎行回鄉過年
華男隨地吐痰 警搜出上膛槍、他人駕照拘捕

華男隨地吐痰 警搜出上膛槍、他人駕照拘捕
重慶隧道摩托車對撞4死 兩騎士16歲 1網紅喪命

重慶隧道摩托車對撞4死 兩騎士16歲 1網紅喪命

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬