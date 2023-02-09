「長島華人療養院」 短/長期護理、短/長期復健服務

「長島華人療養院」內外環境佳。

「長島華人療養院 」由華人團隊專門為華人社區推出短/長期護理、短/長期復健服務，提供安全、專業、妥善的照護，同時也為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）、Medicare（紅藍卡）雙重資格或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。

「長島華人療養院」是由Loving Care Health Management LLC和納蘇大學醫療中心(Nassau University Medical Center)共同成立的華人療養部門，20多年來，他們已經成功地向在長島和新澤西州的韓裔移民提供了這種護理。院長金娜女士說：「我們很高興將這項服務帶給每個需要的人，我們現在希望進一步將其提供給華裔長者們。」

她表示：「我們提供這項服務的設施是長島A. Holly Patterson擴展護理設施，它目前提供頂級安全的護理服務、全面的護理和高品質的生活、完整性檢查過程、安全工作人員防疫和每週測試、醫療防護裝備和工作流程更新等。 與其他老人院環境相比，該設施顯然對長者們更加安全。有人說，比住家房屋和其他公共設施更好，他們不必擔心誰會來訪家。」在這裡，靠近長者們的家人、醫生、朋友和他們熟悉的環境，同時院外空間寬敞舒適、空氣清新，工作人員友善，出入有保安。

Loving Care華人療養院的服務專案包括：營養豐富的中式美食、宗教祟拜和心靈關懷、戶外郊遊活動、生日慶祝活動、特殊節日活動、節目慶典和豐富娛樂活動、母語服務、便利娛樂設施和電視頻道（中文、韓語、印度語）、專業的醫療團隊駐診、短期/長期護理、短期/長期復健、物理療法、透析治療診所、老年癡呆症特殊護理部門、多種感官和認知職業治療、腦中風後亞急性康復治療、急診室、傷口護理、氣管切開治療、暫託護理、臨終關懷、呼吸機系統服務、安排非緊急醫療預約交通工具。

華人部門歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）將出院時有這些醫療需求的華人老年患者轉介至Loving Care Health Management（長島華人療養院），並鼓勵家庭、社區組織和教會告知其有醫療需求的家人成員，好讓他們可以從公司的服務和屬靈關懷中受益。