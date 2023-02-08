美遊假期帶大家前往以色列約旦旅行。

美遊假期(US Travel 168)帶大家體驗以色列 約旦9日聖城之旅，每人特價$2980；另有12天10晚的埃及文化深度之旅，每人$1750。該行程團隨後可銜接土耳其、摩洛哥、以色列、意大利西西里島等多條線路。

「國家地理旅行家 」推薦一生中必去的50個地方中的10個世界奇觀World Wonders之一：世界的盡頭Petra佩特拉，約旦最震撼的歷史遺跡，岩石帶有珊瑚般的微紅色調，在朝陽和晚霞的照射下，整座古城會變成玫瑰色，所以人們也稱其為「 玫瑰紅古城」。

1812年瑞士旅行家Burckhardt假扮阿拉伯人並說服貝都因導遊將他帶到這裡，他也因此發現了這座傳說中遺失的古城。佩特拉古城最壯觀的建築——卡茲尼神殿Al Khazneh，是貝都因人口耳相傳的「寶庫」(The Treasury)，抬頭望去能夠感受到其高貴、精緻的氣息。宮殿整體被分為了上下兩層，分別由6個圓柱支撐而成，上下共12個圓柱代表了一年的12個月，幸運的是12個圓柱都幾乎完整無損。

佩特拉古城為最壯觀的建築代表了古人天才般的工程技藝，由納巴泰人在一整塊砂岩中從上而下雕刻而成。神殿的前壁共有兩層，頂部裝飾著四尊老鷹雕像，它們被認為會把死者的靈魂帶上天堂。第二層有九座雕像，中央的是古埃及女神Isis，她被稱作亡靈和幼童的保護神。在伊西斯兩旁的是希臘神話中的勝利女神Nike，其餘六座是手持雙斧的亞馬遜 女戰士，她們跳著亞馬遜族的死亡之舞。神殿基座的兩座人像被認為是羅馬的雙子星Castor和Pollux，他們帶領人類的靈魂前往地底世界。這些雕塑 都與死亡密切相關，卡茲尼神殿被認為是祭祀死者的殿堂。

除了門簷和橫梁雕有精細的圖案外，宮殿大門兩旁都出現了一排的類似於腳印的孔洞，寓意靈魂由此往上，是從地下到達天堂留下的痕跡。19世紀的英國詩人J·W·柏根的一首詩裡講到：「一座玫瑰紅的城市，其歷史有人類歷史的一半 」。

美遊假期另有多個不同國家的行程。摩洛哥9天7晚全景暢遊豪華團：從綠洲城市到撒哈拉沙漠，從紅色之城馬拉喀什到藍色小鎮舍夫沙萬，從一千零一夜的古城到電影007再到埃及豔后，這是摩洛哥全景大環線中最豐富的選擇，是自然風光與歷史人文的完美結合，僅需一趟旅行就能體驗完整的摩洛哥；團期：3月27日、5月14日，團費每人$1550，一價全含，包括：全程當地五星級酒店住宿、沙漠特色酒店、全程餐食（含特色餐）、行程中景點門票以及司導小費全包括在內；中國護照、美國護照、加拿大護照等均免簽。

一生一定要去感受一次西班牙的熱情似火、葡萄牙的異域風情，在最美的地方聆聽冒險的故事並見證眾多美好。團期：4月3日、5月8日，團費早鳥限時 $1399/每人（雙人房）。