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North Shore Cosmetic Surgery整型外科 優秀醫療團隊 還你自信風采

紐約訊
North Shore Cosmetic Surgery醫師團隊，左起劉毅政醫生Dr. Low Yee Cheng、中坐者Dr. James N. Romanelli、右Dr. John Layliev。
North Shore Cosmetic Surgery醫師團隊，左起劉毅政醫生Dr. Low Yee Cheng、中坐者Dr. James N. Romanelli、右Dr. John Layliev。

North Shore Cosmetic Surgery是一家獲得長島整型外科委員會和AAAASF最先進設施認證的整型外科美容中心，提供男女性安全有效的治療。該診所除了身體、胸部和頭頸面部整型外科之外，也提供非手術注射整型，其精擅的熱門整型項目包括隆胸、腹部除皺、抽脂和注射，深受社區好評。

North Shore Cosmetic Surgery醫生團隊由三位優秀著名的醫師組成：

Dr. James N. Romanelli是紐約長島著名的整型外科醫生，榮獲美國整型外科委員會認證，是美國美容整型外科學會成員之一，同時也是North Shore Cosmetic Surgery的創始人和領導者，帶領頂尖的醫美專業團隊，提供高質量的服務。作為該領域真正的領導者，Dr. James Romanelli將自己的職業生涯獻給了整型外科。此外，Dr James Romanelli曾擔任Huntington Hospital-Northwell Health的首席醫師長達10年，他同時也是Hofstra-Northwell Zucker醫學院的外科助理臨床教授，負責培養下一代更為傑出的整型外科醫生。

劉毅政醫生Dr. Low Yee Cheng是一位獲得雙重認證的整型外科醫生，負責過許多整型手術，包括隆胸和提拉手術、腹部除皺手術、媽媽整容手術、隆鼻手術、面部和頸部提拉手術、眼瞼手術、乳房切除術後的乳房重建術或乳腺癌腫塊切除術。劉醫生來自馬來西亞，精通普通話、廣東話、英語和馬來語，在石溪大學完成了本科教育，並以滿分的優越成績，於2004年的畢業班獲得了Ward Melville獎項。劉醫生隨後繼續在石溪大學接受醫學教育，並在2008年入選了AΩA榮譽醫學會，此榮譽意味著對學術、領導力、專業精神和服務的持久承諾。劉醫生在紐約大學醫學中心完成了普通外科培訓，接著繼續在範德比爾特大學醫學中心接受整形外科培訓。在這期間，他還接受過一些著名的整形外科醫生培訓，其中包括Dr. Patrick Maxwell、Dr. Jack Fisher等，獲得了許多實習醫生和同行頒發的多項教學獎項。

Dr John Layliev是一位獲得雙重認證的整型外科醫生，在長島和紐約市地區專門從事面部、乳房和身體的美容手術以及乳腺癌手術後的乳房重建。憑藉著世界級的培訓和對患者護理的奉獻精神，患者對Dr. Layliev的護理水準評價非常高。Dr. Layliev專注於提供美麗而自然的效果，並為他的患者提供最先進的手術技術，每個程式都是專門訂制，為患者實現最美麗、最自然的效果。Dr. Layliev在康奈爾大學完成了本科教育，併入選了著名的ΦΒΚ協會，該協會只表彰全國1%的優秀醫學畢業生。隨後，他在美國頂尖的醫學院之一紐約大學醫學院完成了醫學院學業。Dr. Layliev在紐約長島的北岸大學醫學中心通過了普通外科住院醫師培訓，並在範德比爾特大學醫學中心接受了許多著名整形外科醫生的培訓。

欲瞭解更多有關North Shore Cosmetic Surgery的詳情，請上網瀏覽：nscsurgery.com，預約電話：631-424-3600。另外也可掃描該診所二維碼，通過微信中文預約。

該診所提供微信中文預約，請掃描二維碼。
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手術 醫學 長島

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