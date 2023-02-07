合禧安針灸中醫診所吳介峰中醫 醫者仁心 傾聽病人心聲

位於小頸的合禧安針灸中醫診所，自去年開幕以來，在吳介峰中醫師團隊的不斷努力下，持續認真地傾聽病人的心聲，發揮醫者仁心，服務了越來越多的民眾，受到了廣大患者的肯定。

隨著季節變化，越來越多有季節性過敏 性鼻炎和呼吸系統問題的病人前往求診。吳醫師表示，患者的症狀通常是流鼻水、打噴嚏、咳嗽、眼睛發紅、咽喉發癢、眼臉腫脹等，其中過敏性鼻炎的患者病情容易長期反復發作，導致病人食欲減退、情緒失調、睡眠紊亂，其發病和肺、脾、腎三臟虛損相關。吳醫師通過針灸合理配穴，再根據病人的特定症狀融入其它輔助治療方式，達到疏通經氣、通利鼻竅、溫陽散寒、益氣固表的作用，促使病人驅除體內陳寒、溫陽固本，讓病人體內陽氣旺盛，經過調理的病人療效迅速、顯著。

還有一些病人是感染過新冠病毒的，他們康復以後的很長一段時間內仍有後遺症，包括關節疼痛、肌肉酸痛、記憶力減退、注意力無法集中、焦慮、情緒低落、失去味覺和嗅覺、咳嗽、呼吸困難等，這些新冠後遺症(Long Covid)也稱做長新冠。吳醫師主要著手改善病人的肺功能，以提高免疫力和平衡患者體內炎症。吳醫師表示，臨床和實驗研究表明針灸有調節人體免疫功能及抗感染的作用，患者配合治療後，在身體、情緒、行為上都可以有所改善，迎向健康、幸福。

為了提供給患者最好的醫療環境和效果，吳醫師注重每一個細節，診所除了常備的消毒液、消毒紙巾外，凡與病患有身體接觸的用品都使用一次性消耗品，包括枕頭套。每個診間都配備了具有紫外線殺菌功能的空氣清新機，為診間提供每三分鐘一次的空氣迴圈殺菌，盡力做到讓每位進入診所的病人都能安心、放心。

來自臺灣的吳介峰中醫師擁有紐約石溪大學經濟、生物雙學士學位，由於從小對中醫的濃厚興趣，他隨後在佛州 中醫學 院深造，並以第一名的優異成績畢業，考上美國中醫師特考後即開始行醫。為了更全面地診治患者，吳醫師接受了紐約州EMT（緊急醫療救護）的特訓，20多年來一直從事有關職業傷害的痛症醫療，口碑極佳，是患者心中仁心仁術的好醫生。

該診所引進臺灣特效痛症貼，對全身各部位疼痛均有奇效。另外，吳醫師根據患者病症，採用FDA批准的美國公司生產的科學中藥，為病人進行治療和身體保養，幫助民眾脫離亞健康狀況。

Halcyon Acupuncture Clinic合禧安針灸中醫預約及諮詢電話：516-441-2633，地址：56-21 Marathon Parkway Ste, Little Neck, NY 11362（小頸新大眾超市旁，大通銀行Chase Bank二樓，有大量停車位）；診所開業時間：每周一、三、六，上午10點至下午6點（星期日僅接受提前預約的病人）。