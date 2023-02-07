我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

敘國孕婦斷氣前搏命產子 新生兒瓦礫堆中獲救感動百萬人

孫維躍腎病高血壓中心溫馨提醒 高血壓患者要特別留意腎病問題

紐約訊

孫維躍腎病高血壓中心精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病、腎病、洗腎和腎移植等。孫醫師日前指出，急性腎小球腎炎是以急性腎炎綜合症為主要臨床表現的一組疾病，其特點為發病急、病程短、好發於兒童，是內兒科的常見病，凡有水腫、血尿、蛋白尿、尿量減少和高血壓等臨床表徵者要特別注意！

孫醫師提示，急性腎小球腎炎絕大多數發生在感染後，尤其是A族β溶血性鏈球菌感染後，如在急性咽喉炎、急性扁桃體炎、猩紅熱等感染後1-3周內發病。其他病理類型為毛細血管內增生性腎小球腎炎，如急進性腎炎、膜性增生型腎炎、局灶節段性腎小球硬化症和紅斑狼瘡性腎炎。

急性腎炎臨床表現主要有：40％-70％的病人出現肉眼血尿、尿液如洗肉水樣或紅茶及醬油樣，約持續1-2周轉為顯微鏡血尿。鏡下血尿多數在6個月內消失，也可持續1-3年才完全消失。發病初期尿量明顯減少甚至無尿（全天尿量少於100毫升），若無尿超過3天則表示病情嚴重，此時往往出現氮質血症（血尿素氧>60-70mg/dl），表示腎功能受損。急性腎炎病人幾乎均出現蛋白尿，表現為尿中泡沫增多，通常隨病變輕重程度而增減。蛋白尿較其他徵狀消失慢，水腫消失後仍可持續1-2個月，甚至更久才逐漸消退。水腫常為起病首見徵狀，見於70％-90％的病例，輕重不等；輕者僅為眼圈水腫，嚴重時可延及全身，有些病人還會出現胸水、腹水等徵狀。水腫一般在2-3周內開始消退，尿量會逐漸增多。急性腎炎80％左右的病人有高血壓，血壓常為中等程度增高，成人一般為140-170毫米汞柱/90-110毫米汞柱，偶見較嚴重的可發展為高血壓危象，若血壓持續升高不退，是轉變為慢性腎炎的先兆，表示腎臟病變較嚴重。除上述臨床表現外，病人常有全身不適、乏力、腰痛、尿頻、食欲減退等徵狀。

急性腎炎西醫治療的原則如下：

1. 如患典型本症，應臥床休息2-3周，直到血壓恢復正常、水腫減退、肉眼血尿消失；2-3周後才可開始在室內進行輕微的活動，如散步等，急性期應限制鹽、水及蛋白質攝入。一般飲食原則是給予富含維生素的低鹽飲食，蛋白質的攝入量保持在每公斤體重1克左右，氮質血症期蛋白質應限制在每公斤體重0.5克左右。水腫經限鹽、限水後無明顯減退者，可以使用利尿劑加以控制，如HCTZ、Lasix、Zaroxolyn等。

2. 降血壓：經休息、限水鹽、利尿等治療後血壓仍高者，應服用降壓藥，常用品種有：ACEI、ARBS、β-Blocker、Ca-Blocker、Diuretis等。

3. 控制併發症：致死性併發症為心力衰竭和高血壓腦病，利尿和擴張血管能減輕心臟前後負荷及降低腦部內壓，可預防和控制併發症。

4. 抗生素的應用：主張凡具有先驅感染症狀者，均應用青黴素治療10-14天，青黴素過敏者用紅黴素，但不主張長期預防性用藥。

若家人有腎病，就應定期進行腎臟檢查，即使現在無任何病症出現，如有腎、泌尿系統問題，更要盡早確診、盡速就醫，找腎臟專科醫生治療。

孫維躍腎病高血壓中心受理各類醫療保險，包括老人卡及低收入醫療補助。華埠診所地址：華埠中央街139號（金輪中心）7樓703室，電話：212-966-0808；法拉盛診所地址：法拉盛王子街(Prince St)39-16號3樓355室，電話：718-886-6882；布碌崙診所地址1：布碌崙61街749號301室，電話：718-576-6678；布碌崙診所地址2：布碌崙班森赫86街2478號1樓地舖，電話：718-373-0698；敬請電話預約。

高血壓 布碌崙 併發症

上一則

最冷的一夜睡庇護所 亞當斯：溫暖

延伸閱讀

州參議員曲怡文 布碌崙就職

州參議員曲怡文 布碌崙就職
水步僑胞總會 鬧元宵獻祝福

水步僑胞總會 鬧元宵獻祝福
春季乍暖還寒 慎防3病1菌、定期量血壓

春季乍暖還寒 慎防3病1菌、定期量血壓
最冷的一夜睡庇護所 紐約市長亞當斯：溫暖

最冷的一夜睡庇護所 紐約市長亞當斯：溫暖
「全球頭號殺手」如何預防 百康仁德醫生傅明珠談心血管疾病

「全球頭號殺手」如何預防 百康仁德醫生傅明珠談心血管疾病

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

2023-01-31 10:48
法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

2023-02-05 06:53
最新房產報告，曼哈頓房市低迷，曼哈頓公寓在今年首月銷量較去年同比下降50%。(美聯社)

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

2023-02-05 02:31

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷