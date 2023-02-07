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紐約市雲頂大賭場賀新年 瑞獅採青財神送紅包 氣氛熱鬧

紐約訊
雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio、運營高級副總裁Brian Reynolds亞裔市場副總裁Ayesha Ma和法拉盛華商會首席顧問杜彼得(Peter Tu)等嘉賓向大眾拜年。
雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio、運營高級副總裁Brian Reynolds亞裔市場副總裁Ayesha Ma和法拉盛華商會首席顧問杜彼得(Peter Tu)等嘉賓向大眾拜年。

紐約市雲頂大賭場(RWNYC)於1月23日（週一）舉行了一年一度的農曆新年慶祝活動：瑞獅採青迎兔年，財神爺贈送紅包；醒獅隊在賭場巡遊行大運，帶來熱烈歡愉的新年氣氛。

每年，中國的生肖被認為具有與其同名動物的特徵。今年的活動體現了和平與繁榮，並在紐約市雲頂大賭場肯尼迪機場凱悅酒店的大廣場舉行了節日裝飾和慶祝舞獅儀式，雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio、亞裔市場副總裁Ayesha Ma、法拉盛華商會首席顧問杜彼得(Peter Tu)和雲頂其他高管參加了點睛儀式。兩頭瑞獅與一隻麒麟表演了精彩的採青儀式，並吐出象徵生財的生菜。舞獅結束後，財神爺贈送紅包，意義非凡，給受贈者帶去幸福和祝願，祝大家鴻運當頭、橫財就手！

點睛儀式結束後，亞裔市場副總裁Ayesha Ma說︰「兔年象徵著和平、繁榮和長壽，我們期待在紐約市名勝世界全年融入這些價值觀。」

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示︰「皇后區充滿了多樣性，看到當地企業選擇通過此類活動來尊重我們的文化差異，總是令人耳目一新。與社區成員一起慶祝這樣一個重要的節日總是一種榮幸，我們很高興看到新的一年會帶來什麼。這是我第一次來賭場，很容易看出它是如何吸引社區成員的。」

紐約市雲頂大賭場慶祝兔年的15天精彩活動和促銷活動，從新年前7天的幸運兔紅包贈品開始，並於2月5日（週日）以恭喜發財結束Cash Drawing，提供38,888美元的大獎，所有Genting Rewards會員都可以通過在任何遊戲中賺取積分來參與這些促銷活動。此外，

卡茨基爾雲頂大賭場和哈德遜山谷雲頂大賭場在1月29日（週日）也分別舉行了農曆新年慶祝活動。

紐約市雲頂大賭場(RWNYC)是紐約市第一家也是唯一一家賭場酒店，自2011年開業以來，每年為超過1,000萬名賓客提供無與倫比的博彩和娛樂體驗，並為紐約州的教育系統帶來超過30億美元的收入。紐約市雲頂大賭場肯尼迪機場凱悅酒店，為來自世界各地的遊客提供了更多享受極致遊玩和住宿體驗的方式，餐飲選擇包括美國最受歡迎的餐館和名人熱點Sugar Factory American Brasserie，還有各種非博彩設施和娛樂選擇，讓有著不同興趣和預算的客人都能獲得符合他們個人品味的體驗。

紐約市雲頂大賭場(RWNYC)由雲頂集團運營，雲頂集團是一家成立於1965年的全球性公司，在拉斯維加斯、比米尼島、馬來西亞、新加坡、菲律賓和英國經營目的地度假村。雲頂在旅遊和休閒行業擁有超過50年的經驗，總共僱用了大約60,000 名員工，同時每年為全球超過5,000萬名遊客提供無與倫比的度假體驗。

雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio、運營高級副總裁Brian Rey...
雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio、運營高級副總裁Brian Reynolds亞裔市場副總裁Ayesha Ma和法拉盛華商會首席顧問杜彼得(Peter Tu)等嘉賓向大眾拜年。

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