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中國信託銀行新春優惠 11個月最高可達4.39%

紐約訊

中國信託銀行(CTBC Bank)推出11個月定存，最高可達4.39%年利率，幫助您達成兔年儲蓄目標。

中國信託銀行(CTBC Bank USA)非常感謝社區客戶30多年來的長期支持，為了能持續提供一流及專業的銀行服務，於2022年成功跨越另一里程碑：去年於南加州區域增設了四家實體新分行，分別位於鑽石吧市、天普市、托倫斯以及核桃市。中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前中國信託銀行在全美共有19家分行，遍及加州、紐約州及紐澤西州。中國信託銀行將持續落實We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來，中國信託銀行還為此特別推出了全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括：台灣、大陸、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等地區，搭配全中文界面的個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天/1周7天24小時，只需簡單步驟即可完成匯款設定，簡單方便又安全。民眾若想瞭解更多中國信託全球速匯細節，請上網：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

中國信託銀行立足美國、放眼全球，擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區提供各種存/放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案等，充分享有其在亞太地區的通路優勢。想瞭解更多詳情，請上中國信託銀行官網：www.ctbcbankusa.com。

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