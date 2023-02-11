樂思眼鏡專營日式手工打造眼鏡 表現個人不凡氣度與神采

樂思眼鏡二維碼。

邁入開業第十四個年頭的華商眼鏡公司——樂思眼鏡(LUXEYE)，專營日式手工打造眼鏡，做工細巧、線條流暢，最能凸顯強化配戴者的時代感與知性美。

2009年開業的樂思眼鏡為了更好就近服務僑胞，於2021年12月初進駐法拉盛緬街與37街街角。該公司除代理市面上常見的時尚 品牌眼鏡外，針對華人的喜好與亞裔臉型五官特色，專門進口日系手工系列，多為小眾潮牌鏡框，如Yellow plus、Eyevan、H-fusion、Native Sons、Kaneko、Bathing Ape、Boston Club、AKIKO等。與這些精工製作的鏡框相得益彰的鏡片，均為最高等級的德國蔡斯高科技產品，風靡全球近兩百年，蔡斯同時以生產高端顯微鏡與攝影鏡頭等為世人所熟知。

該公司總裁之一的馬捷明(Jenny Ma)，年輕幹練、斯文知性、緊抓潮流脈動，是該公司眼鏡品牌的最佳代言人。她分析，雖然做鐳射手術矯正視力早已成為風尚，而網購也使人趨之若騖，但現代人對眼鏡與實體眼鏡公司的需求有增無減，理由是：1. 眼睛是高度敏感器官，需要細心呵護，不容絲毫大意閃失。因此，人們配戴眼鏡需要專業人才給出專家意見，又需有執照的驗光師精準檢測及配鏡，才能找到最合用的眼鏡。2. 當下無疑是網路時代，人手一機，人們長時間緊盯電腦與手機小螢幕，大量耗損眼力，度數極可能飛快增長，更需要像樂思眼鏡這樣的專業團隊協助尋找適合的眼鏡，來有效矯正視力。3. 流行精品文化盛行，人們需要配戴時尚眼鏡來烘托裝扮造型，添加迷人風采與魅力。像樂思眼鏡這樣對當下潮流極其敏感又經常更新進貨、豐富庫存的商家，就是眼鏡消費者的最佳配鏡去處。