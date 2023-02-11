大文行 率眾中國名酒全球拜年

郎酒

大文行酒業有限公司(Diamond Hong Inc.)於今年新春期間，再度透過紐約時報廣場 的巨型LED告示牌，率全美代理的眾中國名酒品牌，從01/20/2023（年廿九）至01/31/2023連續12日向全球拜年，聲勢浩大，成為這個世界十字路口的亮麗風景！

大文行酒業有限公司成立於1992年，在創辦人張瑞群先生的帶領下，成為全美最具實力、信譽最佳的中國酒進口和經銷商。大文行酒業目前已囊括了中、港、台、歐洲各國、南美洲各國等地的各類酒品逾百款，其中六十多款已取得全美獨家代理權，包括貴州茅臺酒系列、四川五糧液酒系列、山西竹葉青酒系列、古井貢酒系列、洋河大曲酒系列、華陀牌酒系列、湖南酒鬼酒系列、中華牌酒系列、同仁堂藥酒系列、瀘州老窖酒系列、香港永利威雙鶴牌酒系列、塔牌酒系列、星皇牌酒系列、台灣公賣局TTL的台灣米酒等。大文行已幫助眾多中國名酒進入美國市場，是各大中國酒廠進軍美國市場的首選進口商和重要橋樑。

大文行在紐約、洛杉磯 、舊金山 均有分公司和倉庫，銷售網遍佈全美，是華人業者中唯一一家同時擁有東西兩岸分公司並領有美國聯邦政府及州政府所頒發的酒業進口及銷售執照的大型烈酒經銷商。在創辦人張瑞群先生不懈的努力下，大文行的金字招牌已深入人心。

張總表示，大文行酒業有限公司有以下保障：1. 擁有完善的倉儲設施及運輸網，可保証貨品品質並準時送達；2. 是各大酒廠指定的總代理進口經銷商，可以確保買到的是正貨；3. 熟悉美國各州法律，保証業務是合法進行的。

大文行的市場推廣團隊，每年在全美策劃及參與數十個中國酒文化的推廣活動，對中國酒進入美國市場、為主流所認識起了很大的作用。

參加今年新春時報廣場拜年的中國名酒有：茅臺、五糧液、洋河、國窖、古井貢、杜康、汾酒、勁牌、紅星二鍋頭、郎酒、習酒、酒鬼酒、衡水老白乾、塔牌、珠江橋牌、台灣公賣局出口的台灣米酒。