順安堂淺談冬天進補 辨識外觀氣味 慎選中藥材

冬天進補是為了把身體調到平衡狀態，但很多人對自己的體質不瞭解，越補身體越糟。順安堂中藥號林中醫師，教你找到適合自己的冬季養生和進補方法。

在中醫看來，冬季天冷，屬於「寒邪」，寒邪有如下特點：

● 寒盛則陽傷，寒屬於陰邪，會傷害身體的陽氣；

● 寒則凝滯，寒氣會造成血液循環不良；

● 寒主收引，寒邪讓肌肉 、血管不正常地收縮痙攣。

因為寒傷陽氣，所以人的抵抗力在冬天會變差，容易出現感冒、鼻子過敏、氣喘等病症。因為寒則凝滯、寒主收引，關節酸痛的人肌肉血管收縮，營養進不來、代謝的廢物出不去，疼痛就會加劇，這就是中醫所說的「寒痛」；血管會因收縮、痙攣而變得脆弱，新陳代謝也變慢，體表的油脂分泌減少，導致皮膚乾燥。同時，人們為了保暖，吃得多、動得少，血脂肪可能因此升高，導致血液變黏稠，從而出現心腦血管疾病。

冬天進補的重點在於「平衡」兩個字，也就是把體質調整到一個平衡的狀態：身體虛寒就要多吃溫熱的食物，體質燥熱就要多吃寒涼的食物。

體質虛寒的冷底者，多吃一些麻油雞、薑母鴨、羊肉爐是有益的；體質燥熱的熱底者，要少吃上述藥膳。如果你覺得疲勞、氣虛，就用粉光參、麥門冬、枸杞等燉瘦肉湯來涼補；體質平和的人，對這些補的食物適量食用即可。

林醫師提醒民眾，選購常用中藥材時，應辨識外觀、氣味，而高價位的中藥材，則要注意是否為假貨，例如將麵粉或某種植物當作冬蟲夏草販售。由於進補的藥材優劣會影響到進補效果，以常見進補藥材為例提供民眾選購參考：例如黃耆以粗長、味甜、有粉性者佳；黨參以粗壯、氣味濃、嚼起來無渣較好；杜仲要選擇皮厚、塊大、內表面暗紫色；地黃以黑色柔潤、甘味濃為佳；天冬則要選擇肥滿、黃白色、半透明者；冬蟲夏草以完整、蟲體豐滿肥大、外色黃亮、內色白者為佳。

挑選藥材時要有「看」、「聞」的動作，觀看藥材外觀是否有異樣，例如是否發黴。由於不肖業者會以熏硫磺防腐，因此如果聞到奇怪的酸味也要注意，例如黃耆、黨參、太白，若有酸味，就要提高警覺。林醫師特別提醒消費者選購幾種常用中藥材的秘訣：像是枸杞、紅棗等果實類，最好找飽滿、肥大的，不要選購外觀黑黑乾乾或是大而松的藥材；此外，判斷藥材是否熏硫磺，最簡單的方式是聞聞看是否有酸味，或者觀察藥材顏色是否過白，如果無法確定，可以先買一包藥材回家試煮，如果湯喝起來帶有酸味，那麼幾乎可以確定其中有藥材熏過硫磺。

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