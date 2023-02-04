安井湯圓&小丸子 您的暖冬之選

森美進口公司提酲廣大僑胞：2月5日是元宵節，歡迎前往各大超市選購享用安井湯圓&小丸子。

窗外寒雨攜細雪，室內室外兩世界。若冬天給人以冷冽，「冬至」則是那一抹暖陽。在這陽氣初生的日子裡，食一碗湯圓，讓軟糯與甜香伴隨著熱湯從內而外溫暖你我。

安井小丸子採用上等水磨糯米粉，結合傳統手工藝與現代食品加工技術精製成型，外觀亮白、珠圓玉潤、口感香糯富韌性。入水煮後，丸子香甜、細膩，可以混合紅糖煮制，搭配米婆婆甜香酒釀，或者加入糖漬桂花做桂花糯米丸食用，做法豐富、軟糯香甜，深受廣大消費者的青睞。

安井湯圓採用江南地區特級水磨糯米粉制皮，口感香糯、有韌性，精選上等豆沙、花生、芝麻打制餡料 。高級調理師現場指導餡料的配製，經過上百次調試確定完美配方，在保持了原有營養的同時，糅合出一顆顆甜而不膩、綿軟細膩的美味。

中國馳名商標安井，是農業產業化國家重點龍頭企業，以「馬上去做，用心去做」的初心，為民眾提供大小均勻、外觀亮白的美味湯圓、小丸子。生產過程經過嚴格的品質控制，產品經過多種微生物檢驗，給大家放心美味的冬季暖身佳品。工廠獲得中國國家品質監督檢驗檢疫總局頒發的CIQ-HACCP驗證證書，國際統一的食品安全管理體系ISO22000「食品安全管理體系認證證書」，名牌大廠品質有保證。

隨氣節而進補，隨自然而長久；觸碰冬日的涼，享受湯圓、小丸子的溫暖。森美進口公司在此歡迎僑胞在元宵佳節，前往各大超市選購享用安井湯圓、小丸子。森美進口公司總代理地址：100 Summit Place, Jersey City, NJ 07305，電話：1-800-888-8228。