佛光山紐約道場供佛齋天，感恩三寶。

佛光山紐約道場在1月28日和1月29日舉行了「供佛齋天法會」，僧信兩眾以最隆重的儀式備辦素齋，虔誠禮拜三寶及迎請諸天光降受供，接受香、花、果及信眾們誠心敬獻酥陀妙味，恭請佛法僧三寶與廿四諸天應供齋席，感激他們一年來對百姓的護佑。這是紐約道場自新冠病毒侵襲以來首次全面開放道場設施，進行一場較具規模的法會。

依據「供佛齋天」儀軌分灑淨、請聖、獻供、上供、回向和送聖，信眾們懷著虔誠的心，藉禮拜供養佛、法、僧三寶，禮請諸天用齋，並祈願三寶及諸天加庇，消災祈福。「供佛齋天」法會實體與直播同步進行，線上線下近350人共襄盛會。佛光山紐約道場住持覺麟法師主法領眾誦經持咒等修持，大眾以虔誠、恭敬、供養之心仰求三寶與諸天，應感赴筵、接受供養，法會殊勝莊嚴、攝受人心。

「宴請」諸佛菩薩看似只有兩天，事前準備工作卻要跨越幾個星期。佛光山紐約道場監院有霖法師提前於27日在紐約道場大殿主持講習會，指導獻供成員禮儀訓練和傳供彩排，紐約協會佛光幹部和紐約道場金剛代表、紐約佛光大男和大女童軍、童軍領隊、紐約佛光青年等共70位參與聽講。供佛齋天法會是紐約道場年度大法會之一，所有工作人員都盡心盡力準備，期待法會來臨，包括香燈、傳供侍者、服裝準備、佈置等。

與此同時，負責召集安排獻供的譚順勤和負責管理服裝的楊雅卉，多年來常因配合常駐活動，早出晚歸無怨無悔，不厭其煩地聯絡並鉅細靡遺地安排所有流程細節，一次又一次成就國際佛光會紐約協會以及紐約佛光童軍團成為人見人歡喜的佛門喜悅佛。譚順勤和楊雅卉認為，能有機會參與獻齋予諸天神，這是非常難得的殊勝因緣。

佛光山紐約道場地址：154-37 Barclay Avenue, Flushing, NY 11355，電話：718-939-8318，歡迎瀏覽網頁：fgsny.org。